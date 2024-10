Voici Johnnie Walker Black Label « Squid Game », des cocktails inspirés de « Squid Game » avec des motifs en édition limitée et des numéros de 001 à 456

TORONTO, le 24 oct. 2024 /CNW/ - Enfilez votre combinaison, vous avez été recruté - Squid Game est de retour sur Netflix pour une deuxième saison et Johnnie Walker entre en jeu officiellement. Aujourd'hui, le whisky écossais mélangé numéro un au monde (IWSR 2023) et Netflix annoncent un partenariat pour inviter les amateurs de Squid Game et les amateurs de whisky à « choisir leur joueur » pour célébrer la deuxième saison très attendue.

Johnnie Walker dévoile une bouteille Black Label en édition limitée, affichant quelques chiffres allant de 001 à 456 afin de rendre hommage aux joueurs de la série. Cette bouteille offerte en édition limitée tire parti d'une approche novatrice combinant des technologies d'impression numérique et conventionnelle, ce qui rend cette collection vraiment unique. Les nouveaux éléments de conception comprennent les étiquettes classiques « 20 degree » de la marque avec un vernis à motif de tissu personnalisé pour simuler la texture de la combinaison verte et du logo emblématique du « Striding Man » de Johnnie Walker qui porte maintenant une combinaison distinctive, symbolisant l'audace de la marque dans la franchise Squid Game.

Offert à l'échelle nationale aux amateurs et aux consommateurs de 19 ans et plus, à compter d'aujourd'hui et jusqu'à épuisement des stocks.Ces bouteilles numérotées de façon aléatoire sont non seulement le cadeau idéal pour la période des Fêtes, mais aussi un trésor à collectionner pour les amateurs de Squid Game et de whisky.

« Johnnie Walker et Squid Game de Netflix sont animés par nos mentalités progressistes et des valeurs comme le choix, la découverte et l'autonomisation, a déclaré Josh Dean, vice-président, Johnnie Walker, Diageo, Amérique du Nord. Ce partenariat réunit deux icônes mondiales, le whisky écossais numéro un et le phénomène télévisuel mondial, qui ont tous deux une clientèle fidèle, dans le cadre d'une collaboration inattendue et unique qui améliore l'expérience des adeptes et leur permet de se rapprocher de l'action. »

Qu'il s'agisse d'organiser une soirée de visionnement de la première saison en prévision de la deuxième saison ou de célébrer l'Halloween avec un événement ayant comme thème Squid Game, dont Johnnie Walker est le partenaire officiel, les amateurs de Squid Game et de whisky sont invités à savourer le « 456 » et à entrer dans le jeu. « Le 456 est un cocktail avec une touche de mystère et d'intensité, tout comme les jeux eux-mêmes, a déclaré Ginn Choe, célèbre créatrice de cocktails coréenne américaine. Il est fabriqué à partir d'ingrédients coréens populaires et traditionnels, comme le miel pour sucrer et le thé d'orge, connu sous le nom de « bori-cha », qui se marie bien avec les notes d'épices et de vanille du Johnnie Walker Black Label. »

Le partenariat entre Johnnie Walker et Squid Game de Netflix prendra forme partout en Amérique du Nord, en Europe et en Asie grâce à une campagne dynamique menée par les deux marques. Cela comprend une gamme d'activités de marketing comme des campagnes dans les médias extérieurs et sur les médias sociaux, différents événements et des points de contact avec les détaillants. La campagne se déroulera également selon la stratégie publicitaire de Netflix.

Suivez @JohnnieWalker sur Instagram et Facebook pour obtenir les dernières nouvelles sur le partenariat avec Squid Game de Netflix.

À PROPOS DE JOHNNIE WALKER

Johnnie Walker est la première marque de whisky écossais au monde (IWSR 2023); elle est appréciée dans plus de 180 pays. Depuis l'époque de son fondateur, John Walker, les gens qui mélangent ses whiskys recherchent la saveur et la qualité avant tout. Sa gamme actuelle de whiskys primés comprend : Johnnie Walker Red Label, Black Label, High Rye Blended Scotch Whisky, Double Black, Green Label, Gold Label Reserve, Aged 18 Years et Blue Label. Ensemble, ces marques totalisent des ventes de plus de 18 millions de caisses chaque année (IWSR, 2023), ce qui fait de Johnnie Walker la marque de whisky écossais la plus populaire au monde.

À PROPOS DE DIAGEO AMÉRIQUE DU NORD

Diageo est un leader mondial des boissons alcoolisées regroupant des marques exceptionnelles, notamment les whiskys Johnnie Walker, Crown Royal, Bulleit et Buchanan's, les vodkas Smirnoff, Cîroc et Ketel One Casamigos, les tequilas DeLeon et Don Julio, ainsi que Captain Morgan, Baileys, Tanqueray et Guinness. Diageo est cotée à la bourse de New York (NYSE : DEO) et la bourse de Londres (LSE: DGE) et nos produits sont vendus dans plus de 180 pays. Pour en savoir plus sur Diageo, ses employés, ses marques et ses performances, visitez www.diageo.com. Consultez la ressource mondiale de Diageo sur la consommation responsable, à l'adresse www.DRINKiQ.com, pour en savoir plus et connaître nos initiatives et les façons de partager les pratiques exemplaires. Suivez-nous sur Twitter et Instagram pour en savoir plus sur Diageo Amérique du Nord : @Diageo_NA.

SOURCE Johnnie Walker

Pour tout complément d'information : Chandler Nowak, [email protected]