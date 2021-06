Mme Teklu se consacre depuis longtemps à l'éradication du racisme anti-Noir dans le système judiciaire et à la prestation de services d'aide juridique aux membres des communautés noires de l'Ontario. Au cours des six dernières années, Mme Teklu a travaillé à Aide juridique Ontario (AJO) où elle a mis en œuvre un plan de prestation de services d'importance pour les Ontariennes et Ontariens noirs. Elle a en outre fourni un soutien essentiel lors de la mise en œuvre de BLAC et a élaboré la stratégie sur les communautés racialisées d'AJO. Mme Teklu a été admise au barreau en 2010 et a participé à des procédures engagées devant la Cour suprême du Canada, la Cour fédérale, le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario, le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale et le Comité sur les droits de l'enfant des Nations Unies. Elle a par ailleurs enseigné l'éthique juridique à la faculté de droit de l'Université de Toronto.

« Je suis honorée d'assumer le rôle de directrice générale et avocate principale du Black Legal Action Centre. En tant que femme noire et avocate, ce travail revêt une importance particulière pour moi et je suis heureuse d'avoir l'occasion de continuer à renforcer les progrès que BLAC a déjà réalisés, a déclaré Mme Teklu. Je suis impatiente de travailler au service de celles et ceux qui méritent un processus juridique équitable et juste, ainsi que de défendre la justice systémique dans un esprit de libération pour tous les Ontariens noirs. »

Parallèlement à la nomination de Mme Teklu, de nouveaux membres du conseil d'administration viennent rejoindre BLAC et contribueront au renouvellement de la vision de l'organisme. La nouvelle présidente du conseil, Aba Stevens, est ainsi accompagnée de Erin Atkinson, Okeima Lawrence, Sarah Riley Case et Roy Williams.

« Notre conseil d'administration fait pleinement confiance à Moya Teklu pour mener BLAC au palier supérieur avec rigueur, intégrité, transparence et créativité, a déclaré Aba Stevens, présidente du conseil d'administration de BLAC. Nous sommes convaincus qu'elle sera une mentore et une leader d'exception pour le personnel de BLAC. Nous sommes également persuadés qu'elle saura faire progresser la mission de BLAC, à savoir d'éduquer le public, de défendre les intérêts des personnes noires et d'intenter des actions en justice pour lutter contre le racisme anti-Noir en Ontario. »

BLAC offre des services juridiques dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, du logement, des droits de la personne, de la surveillance policière, du droit carcéral, de la protection de l'enfance et des prestations sociales. BLAC s'engage également dans des projets systémiques visant une transformation profonde et significative. BLAC prévoit de lancer au cours de l'année la création d'un plan stratégique exhaustif. Dans ce cadre, BLAC fera appel à la communauté pour que cette dernière participe à un processus qui permettra de renforcer l'organisme au service des Ontariennes et Ontariens noirs.

Le conseil d'administration tient à remercier toutes les personnes qui ont apporté leur contribution à l'organisme depuis sa création, notamment les anciens membres du conseil d'administration, le personnel, les bailleurs de fonds, les donateurs et les partenaires communautaires. BLAC se réjouit de pouvoir compter sur le soutien continu de l'ensemble des parties prenantes pour mettre en œuvre sa vision et sa mission importantes pour les Ontariennes et Ontariens noirs.

À propos du Black Legal Action Centre

Créé en 2017, le Black Legal Action Centre (BLAC) est une clinique juridique communautaire indépendante à but non lucratif qui combat le racisme anti-Noir individuel et systémique en menant des recherches, en s'engageant dans la transformation structurelle et en fournissant des services juridiques aux membres des communautés noires de l'Ontario. BLAC œuvre dans les domaines de la défense des droits, du développement communautaire, de la réforme du droit, des causes types et de l'éducation juridique du public. BLAC est financé par Aide juridique Ontario et dirigé par un conseil d'administration bénévole. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.blacklegalactioncentre.ca . (en anglais seulement)

