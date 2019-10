Le Biodôme ouvrira au printemps 2020

MONTRÉAL, le 2 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Espace pour la vie annonce le report de l'ouverture du Biodôme. Le public devra patienter jusqu'au printemps 2020 pour découvrir ce lieu emblématique de Montréal sous son nouveau jour. Cette situation s'explique par la conjugaison de différents facteurs dont la complexité de ce chantier unique au Québec et les conditions actuelles du marché de la construction, alors que l'entrepreneur explique qu'il fait face à une pénurie de main-d'œuvre spécialisée et à des difficultés d'approvisionnement.

Des nouvelles des animaux

Le report de l'ouverture tient compte à la fois de la réalité du chantier et des hauts standards du Biodôme en matière de bien-être animal. Ainsi, le Biodôme ne peut être rouvert tant que les habitats des animaux ne sont pas adéquats et tant que les animaux n'ont pas eu une période adaptée à leurs besoins pour s'acclimater à leur nouvel environnement. Le nouvel échéancier n'aura quant à lui pas d'impact sur le bien-être des animaux puisque les pensionnaires du Biodôme temporairement relocalisés dans différentes institutions zoologiques y resteront jusqu'à ce que leurs habitats soient prêts. Parmi les animaux sous la supervision des équipes du Biodôme, on compte même quelques naissances depuis le début des travaux. La vie suit son cours!

Un projet emballant

Le projet Migration du Biodôme, issu d'un concours d'architecture international, est unique et non conventionnel. Son impressionnante transformation proposera une expérience de visite entièrement repensée avec de nouveaux points de vue en hauteur, des habitats d'animaux renouvelés et une toute nouvelle application mobile au service de l'expérience. Le projet qui prend maintenant réellement forme rend ses artisans très fiers et d'autant plus impatients de le faire découvrir au grand public dès le printemps 2020!

Espace pour la vie regroupe sur un même site le Biodôme, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces quatre institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

Pochette de presse et visuels : http://bit.ly/Migration_2019

SOURCE Espace pour la vie

Renseignements: Marie-Joëlle Filion, Chargée de communication, Espace pour la vie, Tél. : 514 868-4840, Cell. : 514 443-6801, mjoellefilion@ville.montreal.qc.ca; Pamela Daoust, Chargée de communication, Espace pour la vie, Tél. : 514 868-3053, Cell. : 514 250-7753, pamela.daoust@ville.montreal.qc.ca

Related Links

espacepourlavie.ca