Le bilan démographique du Québec en 2023 : baisse marquée de la fécondité et maintien de l'espérance de vie à son niveau prépandémique

QUÉBEC, le 8 mai 2024 /CNW/ - En 2023, le Québec a enregistré une des plus faibles fécondités de son histoire. L'espérance de vie stagne quant à elle au niveau atteint avant la pandémie. Dans ce contexte, l'accroissement naturel de la population, soit la différence entre les naissances et les décès, a été pratiquement nul. L'arrivée d'un nombre record de migrants internationaux a toutefois généré une forte croissance démographique, en plus d'occasionner un ralentissement ponctuel du vieillissement de la population. Au terme de l'année 2023, le Québec compte près de 9 millions d'habitants et d'habitantes. Ces quelques faits saillants sont tirés du Bilan démographique du Québec, publié aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec.

Indice synthétique de fécondité, Québec et certains pays, 2001-2023 (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec) Espérance de vie à la naissance, Québec et certains pays, 2001-2023 (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec)

Une fécondité parmi les plus faibles jamais enregistrées au Québec, mais supérieure à celle de la majorité des autres provinces

En 2023, 77 950 bébés sont nés au Québec, soit une baisse de 3 % par rapport à 2022 (80 700) et le nombre le plus faible depuis 2005.

L'indice de fécondité chute de manière importante pour s'établir à 1,38 enfant par femme en 2023, comparativement à 1,48 en 2022. La fécondité se maintient tout juste au-dessus du creux historique de 1,36 enregistré en 1987. La chute de la dernière année s'inscrit dans une tendance à la baisse observée depuis une quinzaine d'années.

La baisse de la fécondité n'est pas unique au Québec. Elle s'observe également au Canada et dans plusieurs autres pays développés. À l'échelle canadienne, la fécondité du Québec est supérieure à celle de la majorité des autres provinces.

En 2023, la fécondité des Québécoises a diminué dans tous les groupes d'âge sauf chez les femmes de 40 ans et plus. L'âge moyen à la maternité poursuit sa hausse et s'établit à 31,3 ans.

Une espérance de vie à la naissance parmi les plus élevées au monde, malgré la stagnation des dernières années

Le nombre de décès au Québec en 2023 est estimé à 77 550, une légère baisse par rapport aux 78 400 décès de 2022. Cela ramène l'espérance de vie de la population québécoise à 82,5 ans en 2023, un niveau semblable à celui observé avant la pandémie. Les femmes peuvent espérer vivre jusqu'à 84,3 ans et les hommes jusqu'à 80,7 ans, selon les conditions observées en 2023. Même si l'espérance de vie est plutôt stagnante au Québec depuis 2016, elle reste parmi les plus élevées au monde.

On observe une hausse de la mortalité chez les 25-44 ans au cours de la période 2020-2023, qui s'explique principalement par la hausse des décès par surdose. La hausse de la mortalité à ces âges est toutefois moins forte au Québec que dans le reste du Canada ou qu'aux États-Unis.

Pour voir les données d'autres pays dans les graphiques, consultez les versions interactives sur le site Web de l'ISQ

Des gains migratoires records, mais de moindre ampleur que dans le reste du Canada

En 2023, l'ensemble des échanges migratoires avec l'extérieur du Québec (internationaux et interprovinciaux) ont engendré un gain total d'environ 217 600 personnes, ce qui surpasse nettement le précédent sommet enregistré en 2022 (environ 150 700 personnes).

Au prorata de la population, le gain de population attribuable aux migrations externes se chiffre à 2,5 % en 2023, soit un gain d'une ampleur jamais atteinte depuis au moins 1972. Dans le reste du Canada, l'accroissement migratoire est encore plus élevé, soit de 3,3 %, du jamais vu pour un pays de l'OCDE depuis au moins 1950.

En 2023, le Québec a accueilli 52 800 immigrants et immigrantes à titre de résidents permanents, et a surtout connu une augmentation inédite de 174 200 résidents non permanents (principalement des travailleurs étrangers temporaires, des étudiants internationaux et des demandeurs d'asile). En contrepartie, l'émigration nette vers l'étranger (- 5 200 personnes) et le solde des échanges migratoires avec les autres provinces (- 4 200 personnes) n'ont entraîné que des pertes limitées.

Plus du tiers des personnes immigrantes proviennent de la France, du Cameroun et de la Chine

En 2023, le Québec a accueilli 11 % de l'ensemble des personnes admises au Canada comme résidents permanents.

La France arrive en tête des pays d'origine de celles admises au Québec (13 %), devant le Cameroun (12 %) et la Chine (11 %). Suivent l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et Haïti, d'où proviennent entre 4 % et 5 % des personnes immigrantes.

Plus de 560 000 résidents non permanents étaient présents au Québec au 1er janvier 2024

La forte augmentation du nombre de résidents non permanents enregistrée en 2023 porte leur effectif total à 560 200 personnes au 1er janvier 2024. À cette date, le Québec était le lieu de résidence de 54 % des demandeurs d'asile présents au Canada, de 19 % des travailleurs temporaires, de 11 % des étudiants internationaux et de 15 % de ceux étant titulaires tant d'un permis de travail que d'un permis d'études, selon les estimations de Statistique Canada basées sur les données administratives d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

Une rare diminution de l'âge moyen de la population

En 2023, l'âge moyen de la population du Québec s'établit à 42,7 ans, comparativement à 42,8 ans en 2022. La baisse est modeste, mais marque une pause dans la tendance à la hausse des dernières décennies. Le ralentissement du vieillissement de la population découle de l'arrivée d'un nombre sans précédent de migrants internationaux, dont la moyenne d'âge est inférieure à celle de la population dans son ensemble. Au 1er juillet 2023, 21 % de la population québécoise est âgée de 65 ans et plus, une part égale à celle des jeunes de moins de 20 ans, alors que 58 % est âgée de 20 à 64 ans.

Lire les faits saillants sur :

L'évolution de la population

Les naissances et la fécondité

Les décès et la mortalité

Les migrations externes

Données régionales

Les données permettant d'établir le bilan démographique des 17 régions administratives du Québec paraîtront plus tard en mai. Des données seront aussi disponibles à l'échelle des MRC, des régions métropolitaines de recensement et des municipalités. Abonnez-vous aux communiqués de presse et avis de diffusion de l'ISQ pour recevoir des notifications lors de la publication de nouveaux contenus.

Depuis 25 ans, l'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour la prise de décision et une source d'information incontournable pour toutes les personnes qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

Relations avec les médias

Centre d'information et de documentation

Tél. : 418 691-2401

ou 1 800 463-4090 (sans frais d'appel au Canada et aux États-Unis)

Courriel : [email protected]

Site Web de l'Institut : statistique.quebec.ca

Consulter le calendrier des diffusions à venir

SOURCE Institut de la statistique du Québec