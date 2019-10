Le bilan de la campagne électorale d'un point de vue féministe : les enjeux de condition féminine sont portés disparus !

MONTRÉAL, le 17 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Depuis plus d'un an, des groupes féministes, tel qu'Up for Debate et le G13 tentent d'organiser un débat sur les enjeux féministes. Même si les femmes représentent la moitié de la population du Canada, il a été impossible de trouver un moment afin de réunir les chef.fes et de discuter des problématiques qui affectent quotidiennement plus de 50 % de la population.

Notre bilan de la campagne électorale n'est pas positif : force est de constater que les enjeux en lien avec la condition féminine sont instrumentalisés à des fins purement électoralistes. Nous sommes donc ici pour déplorer « l'invisibilisation » des enjeux féministes et des personnes marginalisées dans cette campagne électorale. Par exemple, outre le débat sur la position personnelle des chef.fes sur le droit à l'avortement, les enjeux en lien avec les femmes autochtones ou la violence faite aux femmes ont été totalement absents des débats officiels.

Nous souhaitons que les chef.fes se prononcent sur la situation des droits des femmes au Canada. Selon leur analyse respective, où en sommes-nous en termes d'égalité des genres et que reste-t-il à faire ? La pauvreté, le chômage, la santé, l'environnement ne sont que des exemples où une analyse différenciée selon les sexes intersectionnels doit être portée.

« Les partis qui se considèrent de droite font le choix délibéré de nous ignorer, car ils préfèrent mettre l'emphase sur des enjeux qui les mettent en valeur plutôt que de se préoccuper de nos droits ou de notre sécurité », de déclarer Mélanie Lemay de L'R des centres de femmes du Québec.

Nous ne sommes pas dupes. Nos voix ne sont pas marginales. Elles auraient dû être centrales à vos promesses et à vos débats. Or, présentement, le débat politique sur les enjeux féministes est superficiel et ne prend pas en compte l'électorat féminin. Ne parlons même pas de l'état de l'invisibilisation des violences touchant les femmes les plus marginalisées.

Nous exigeons un engagement concret des partis politiques pour qu'ils acceptent de nous rencontrer, avant et après le 21 octobre, pour réparer cette négligence. Nous convions les médias à une conférence de presse afin de nommer nos revendications pour le prochain mandat. Les femmes, partout à travers le pays, ont assez attendu.

Pour information : Nous invitons les médias à une conférence de presse détaillant nos demandes qui se tiendra vendredi 18 octobre à 10h00 à La Maison Parent-Roback situé au 469, rue Jean-Talon Ouest, local 113, Montréal (Québec) H3N 1R4

Le G13 est la table de concertation des principaux regroupements féministes provinciaux. Il sert de porte-voix aux réalités diverses que nos groupes représentent.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)

