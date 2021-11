MONTRÉAL, le 12 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec affiche un bénéfice net de 2 441 M$ pour les trois premiers trimestres de 2021, soit 633 M$ de plus que les 1 808 M$ enregistrés pour la même période de 2020. Cette augmentation s'explique principalement par une progression de 244 M$ des ventes nettes d'électricité au Québec, un bond de 118 M$ des exportations nettes et une diminution de 153 M$ des frais financiers.

« Contrairement à l'an dernier, où la pandémie a fortement pesé sur nos résultats, nous continuons, trimestre après trimestre, d'inscrire une excellente performance financière en 2021, a commenté Jean-Hugues Lafleur, vice-président exécutif et chef de la direction financière d'Hydro-Québec. En témoigne notre bénéfice net du troisième trimestre, qui a plus que doublé par rapport à celui de la période correspondante de 2020. De plus, grâce aux efforts de l'ensemble de notre personnel, nous avons atteint un sommet historique de ventes nettes d'électricité sur l'ensemble de nos marchés au cours des neuf premiers mois de l'année. »

Faits saillants des neuf premiers mois



Marché du Québec :

Croissance de la demande d'électricité dans toutes les catégories de clientèle



Températures plus douces au printemps 2021





Supérieures de plus de 3 °C en avril



Marchés hors Québec :

Fort volume d'exportations nettes : 27,8 TWh



Progression de près de 20 % du volume exporté



Prix moyen obtenu : 4,0 ¢/kWh



Investissements :

Hausse de plus de 700 M$ des investissements en immobilisations corporelles et en actifs incorporels sur l'ensemble du territoire



Augmentation notable des investissements consacrés au maintien et à l'amélioration des actifs



Financement :

Émissions d'obligations à taux fixe échéant en 2060, à un coût moyen de 2,69 %, qui ont permis de réunir 2,1 G$ depuis le début de l'année

Sur le marché du Québec, les ventes nettes d'électricité se sont accrues de 244 M$ par rapport aux neuf premiers mois de 2020, en raison d'une progression de 239 M$ des ventes d'électricité. La demande de base de la clientèle d'affaires s'est intensifiée sous l'effet de la reprise graduelle des activités économiques par suite de l'allégement des mesures sanitaires. La fluctuation à la hausse des cours de l'aluminium, qui ont un impact sur les produits associés aux contrats spéciaux avec certains grands clients industriels, a aussi contribué à la croissance des ventes d'électricité au Québec. Cependant, ces facteurs ont été atténués par l'incidence des températures plus douces du printemps 2021, particulièrement en avril.

Sur les marchés hors Québec, les exportations nettes d'électricité ont fait un bond de 118 M$, essentiellement à cause d'une augmentation de volume de 4,5 TWh qui est entre autres attribuable à des besoins accrus sur les marchés externes, où la demande avait chuté au début de la pandémie l'an dernier. De plus, l'entreprise a profité des conditions de marché favorables découlant notamment des températures plus chaudes du deuxième trimestre pour saisir des occasions d'affaires. Elle a ainsi maintenu son volume d'exportations nettes à un niveau élevé, soit à 27,8 TWh, légèrement en deçà du record de 28,8 TWh établi à la période correspondante de 2018.

La comptabilisation des autres composantes du coût des avantages sociaux futurs relatives au Régime de retraite a pour sa part conduit à un écart favorable de 185 M$ par rapport à la même période l'an dernier. Cet écart tient notamment à une augmentation de la valeur de l'actif du Régime.

Les frais financiers ont quant à eux diminué de 153 M$. Ce recul résulte en grande partie de l'échéance de certaines dettes qui portaient intérêt à taux élevé et de l'émission de nouvelles dettes à taux d'intérêt beaucoup plus bas, compte tenu du contexte propice sur le marché des capitaux.

Enfin, Hydro-Québec a consacré 2 998 M$ à ses investissements en immobilisations corporelles et en actifs incorporels au cours des trois premiers trimestres de 2021, contre 2 263 M$ un an plus tôt, alors que la crise sanitaire avait eu un impact majeur sur les chantiers de l'entreprise. Les travaux sur le chantier de la Romaine-4 ont continué d'avancer, tout comme les projets visant à fiabiliser et à pérenniser les actifs de production, de transport et de distribution.

Pour de plus amples renseignements sur les résultats des trois premiers trimestres 2021 d'Hydro-Québec, consultez le site www.hydroquebec.com/a-propos/resultats-financiers/bulletin-trimestriel.html.

