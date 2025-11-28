OTTAWA, ON, le 28 nov. 2025 /CNW/ - Le Bureau du Code de conduite pour le secteur des produits d'épicerie (BCCSPÉ) a annoncé aujourd'hui l'achèvement des travaux relatifs à son cadre de gouvernance, marquant ainsi une étape importante dans la mise en œuvre du Code d'épicerie du Canada.

Tous les éléments fondamentaux ayant été finalisés, y compris le Processus de gestion de la résolution des litiges (PGRL), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2026, le BCCSPÉ lance maintenant sa campagne officielle de recrutement de membres.

« Aujourd'hui marque une étape importante dans la promotion de la transparence, de l'équité et de la prévisibilité dans les relations commerciales tout au long de la chaîne d'approvisionnement du secteur des produits d'épicerie », a déclaré Karen Proud, Présidente et Surintendante du BCCSPÉ. « Le cadre de gouvernance étant en place, nous nous concentrons maintenant sur la promotion d'une grande participation de l'ensemble du secteur. »

Plus de 100 organisations se sont jointes à nous pendant la phase de transition, jouant un rôle essentiel dans l'élaboration du Bureau et dans la conception du Code. Le recrutement officiel étant désormais en cours, le BCCSPÉ encourage tous les détaillants et fournisseurs éligibles (y compris les fabricants, les grossistes, les distributeurs et les producteurs primaires) à adhérer avant la mise en œuvre complète du Code le 1er janvier 2026.

« Nous saluons le travail collectif accompli à l'égard du Code de conduite du secteur des produits d'épicerie dirigé par l'industrie pour mettre en place ce cadre de gouvernance ainsi que le leadership dont a fait preuve le Bureau du Code de conduite du secteur des produits d'épicerie, a déclaré l'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. En se réunissant pour établir des principes clairs en matière d'équité et de transparence, les membres du secteur bâtissent une chaîne d'approvisionnement plus forte, plus accessible et plus résiliente. »

« Ce nouveau code de conduite constitue un pas important pour renforcer la confiance et la collaboration entre tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement, de la ferme jusqu'à l'épicerie. Je tiens à remercier mon prédécesseur, André Lamontagne, qui a exercé un leadership déterminant dans l'élaboration du Code. J'invite les détaillants et les fournisseurs à y adhérer en grand nombre. C'est une avancée qui profite à l'ensemble de l'industrie, mais surtout à nos consommateurs », a souligné Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.

Nous remercions le conseil d'administration provisoire et les membres de notre groupe de travail sectoriel pour leur dévouement et leur travail acharné au cours des six derniers mois, qui ont été essentiels à la finalisation de ce cadre.

La mise en œuvre progresse et le BCCSPÉ est impatient de travailler avec tous les membres, nouveaux et existants, pour soutenir la transparence, l'équité et la confiance tout au long de la chaîne d'approvisionnement du secteur des produits d'épicerie.

Ce projet est financé par l'entremise du Programme de collaboration régionale, en vertu du Partenariat canadien pour une agriculture durable, entente conclue entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

SOURCE Office of the Grocery Sector Code of Conduct

Contact média : Aileigh Karson, Spécialiste des Communications & des services aux membres, [email protected], 343.996.4422