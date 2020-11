Le Bas-Saint-Laurent prend une pause pour la cause - 12 novembre à 10 h

RIMOUSKI, QC, le 11 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent - SCFP 5007 invite les membres du SCFP, de la FTQ et l'ensemble de la population à prendre une pause de 15 minutes le 12 novembre, à 10 h, pour rendre hommage aux travailleurs et travailleuses de la santé et des services sociaux et de l'éducation qui sont au front durant cette pandémie depuis déjà 8 mois. Ils seront plusieurs à se rassembler devant le CHSLD de Rimouski ce jeudi, alors que le personnel présent pourra également compter sur la participation des cols bleus et des pompiers de la Ville de Rimouski, de même que des travailleurs d'Hydro-Québec. Car selon le SCFP, c'est l'affaire de tous.

« Envoyons un message fort qu'il faut reconnaître leur travail et que le gouvernement doit investir dans ses ressources humaines. Les employé.e.s ont répondu à l'appel du premier ministre pour lutter contre ce virus. Maintenant, on doit leur donner de bonnes conditions de travail et bonifier leur rémunération, pas juste des primes temporaires. On ne peut se passer de leur contribution inestimable! », a déclaré Johanne Campagna, présidente du syndicat.

Cette dernière rappelle également qu'il y a beaucoup d'oubliés dans l'effort du gouvernement et que les bonifications doivent être permanentes. « Il a plus de 40 titres d'emploi qui ne reçoivent aucune prime et qui sont au front. On peut penser aux buandiers, aux concierges ou encore aux éducatrices en service de garde. Les employés qui reçoivent des primes, au moment où l'on se parle, vont les perdre à la fin de la crise, on n'aura rien réglé! », précise Mme Campagna.

Le gouvernement du Québec a annoncé vouloir investir 14 milliards de dollars dans les infrastructures, donc dans le béton. Les syndicats affiliés à la FTQ demandent qu'une partie de cette somme soit investie dans le personnel du réseau de la santé et des affaires sociales et de l'éducation : les salarié.e.s du secteur public.

Dans les domaines de la santé et de l'éducation - mais principalement en santé -, au moins 18 000 personnes ont été contaminées par la COVID-19 à ce jour, dont 11 en sont décédées.

« Il faut saluer les hommes et les femmes qui, dans tous les milieux de travail, se dévouent, souvent au risque de leur santé, pour prendre soin de notre population. Nous ne pouvons rester indifférents à leurs sacrifices », de conclure Yanick Proulx, conseiller du SCFP au Bas-Saint-Laurent.

#qcenpause

Les personnes qui ne peuvent participer au rassemblement sont invitées à prendre une photo lorsqu'elles sont en pause et à l'afficher sur les réseaux sociaux avec le mot-clic : #qcenpause

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 24 700 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

