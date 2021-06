TORONTO, le 23 juin 2021 /CNW/ - Le Groupe d'étude du Barreau de l'Ontario sur la compétence sollicite des commentaires sur la façon d'offrir aux avocats et aux parajuristes des moyens de maintenir leur compétence tout au long de leur carrière dans l'optique de protéger l'intérêt public et de répondre aux besoins juridiques du public.

Le Barreau encourage les avocats, les parajuristes, les organismes juridiques, les membres du public et d'autres personnes à lire le rapport et à répondre à l'appel à commentaires d'ici le 30 novembre pour faire connaitre leurs expériences et leurs idées afin que le Groupe d'étude puisse bénéficier d'une gamme complète d'options et d'approches pour renforcer la compétence après l'obtention du permis d'exercice.

Le rapport du Groupe d'étude : Renouveler le cadre de compétence continue du Barreau se penche sur le mandat du Barreau visant à règlementer la compétence des avocats et des parajuristes, et donne un aperçu de la façon dont la règlementation de la compétence a évolué pour suivre les pratiques exemplaires en matière de règlementation et cerne les grands thèmes qui peuvent aider à mieux aborder nos programmes de compétence et les exigences.

« L'engagement envers la compétence durant toute la carrière est l'une des caractéristiques d'une profession autorèglementée, a déclaré Teresa Donnelly, trésorière du Barreau de l'Ontario. Le conseil d'administration actuel a fait de la compétence et de la qualité des services l'un de ses principaux objectifs. J'espère que les titulaires de permis et les parties prenantes en verront également la valeur et qu'ils fourniront des commentaires et des suggestions sincères. »

« Les commentaires réfléchis et honnêtes des professions juridiques, exerçant seuls, en petits ou grands cabinets, ou au sein d'une entreprise sont essentiels au travail du Groupe d'étude pour élaborer des recommandations qui permettront d'adopter une approche équilibrée et proportionnée pour aider les avocats et les parajuristes à maintenir leurs connaissances, leurs compétences et leur jugement professionnels dans le but d'assurer leur compétence au cours de leur carrière », a déclaré le conseiller Sidney Troister, président du Groupe d'étude sur la compétence.

Le Barreau n'a pris aucune décision quant à la structure ou au contenu d'un modèle de compétence actualisé. Tous les commentaires seront examinés par le Groupe d'étude sur la compétence, qui évaluera l'efficacité des programmes de compétences actuels du Barreau, déterminera quels programmes devraient être maintenus, modifiés ou terminés, et évaluera d'autres programmes qui permettraient de mieux atteindre nos objectifs règlementaires. Le Groupe d'étude présentera ses recommandations au conseil d'administration et proposera des mesures pour la surveillance et l'évaluation continues du cadre de compétence.

Le Barreau règlemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le Barreau a pour rôle de protéger l'intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour toute la population de l'Ontario et d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente .

