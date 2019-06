Le Barreau remet un LLD honorifique l'honorable James Bartleman O.C., O.Ont., à la cérémonie d'admission de London

Dans le cadre de ses cérémonies d'admission, le Barreau remet chaque année des doctorats honorifiques à des personnes distinguées en reconnaissance de leurs réalisations exceptionnelles envers la profession juridique, la règle de droit ou la cause de la justice. Les lauréats servent de conférenciers d'honneur inspirants pour les nouveaux avocats qui assistent aux cérémonies.

M. Bartleman, qui est membre de la Première nation des Chippewas de Rama, a reçu le LLD honorifique en reconnaissance de son immense contribution à la province et au pays tout au long de sa brillante carrière. Lorsqu'il était lieutenant-gouverneur (2002-07), il a travaillé à éliminer le tabou lié à la maladie mentale, à lutter contre le racisme et la discrimination et à encourager les jeunes autochtones.

Il a lancé la première collecte de livres du lieutenant-gouverneur, qui a permis de recueillir 1,2 million de livres usagés pour les écoles des Premières Nations et les centres d'amitié autochtones de l'Ontario.

Avant sa nomination, M. Bartleman a servi le Canada à l'étranger pendant 35 ans à titre d'ambassadeur à Cuba, en Israël, auprès de l'OTAN et de l'Union européenne. Il a été haut-commissaire en Afrique du Sud et en Australie.

Auteur reconnu, il est titulaire de nombreuses marques de distinction et s'est vu attribuer de nombreux prix. Il est officier de l'Ordre du Canada et membre de l'Ordre de l'Ontario. Voir la biographie complète en ligne.

Le trésorier du Barreau, Malcolm Mercer, remettra le doctorat honorifique en droit à M. Bartleman, qui prononcera ensuite une allocution devant les 111 nouveaux avocats lors de la cérémonie.

