Le Barreau remet quatre LLD honorifiques à quatre leaders exceptionnels aux cérémonies d'admission de Toronto les 25 et 26 juin

Cérémonies du 25 juin

L'honorable Gloria Epstein a reçu un doctorat honorifique en droit lors de la cérémonie du matin du 25 juin, en reconnaissance de son dévouement et de ses contributions à la profession juridique et à la collectivité en général.

Admise au Barreau de l'Ontario en 1979, elle a pratiqué dans deux grands cabinets d'avocats de Toronto avant de fonder son propre cabinet en 1985, à une époque où très peu de cabinets juridiques étaient dirigés par des femmes. Elle a été nommée à la Cour supérieure de justice en 1993, puis à la Cour d'appel de l'Ontario en 2007.

Alors qu'elle était juge de première instance, elle a été nommée par le premier ministre de l'Ontario pour examiner la participation du gouvernement dans la vie des quintuplées Dionne.

En 2007, l'Université de Toronto a décerné à la juge Epstein le prix Arbor pour bénévolat et en 2013, elle a reçu le prix YWCA Women of Distinction Award.

Elle a pris sa retraite de la magistrature en 2018 pour accepter une nomination de la Commission des services policiers de Toronto dont le mandat était de diriger l'examen civil indépendant sur les enquêtes sur les personnes disparues. Voir la biographie complète en ligne.

Professeure Thulisile (Thuli) Madonsela a reçu un doctorat honorifique en droit lors de la cérémonie de l'après-midi du 25 juin en reconnaissance de son travail à titre de médiatrice de la République d'Afrique du Sud.

Née à Johannesburg, en Afrique du Sud, elle a passé toute sa carrière dans plusieurs ministères, organisations de la société civile et universités. Titulaire de la chaire de justice sociale à la faculté de droit de l'Université Stellenbosch, la professeure Madonsela est également fondatrice de la Thuma Foundation for Democracy, Leadership and Literacy.

En 2009, elle a été nommée médiatrice de la République par le Président Jacob Zuma pour un mandat de sept ans. Elle était la seule commissaire à temps complet de la réforme du droit de l'Afrique du Sud à ce temps.

Au cours de son mandat, elle a enquêté sur plusieurs cas très médiatisés et a reçu des éloges à l'échelle internationale pour son efficacité et son professionnalisme.

Défenseure de l'égalité des genres et de l'avancement des femmes ainsi que des enjeux plus larges de justice sociale, Mme Madonsela est membre de la South African Women Lawyers Association, du One Young World et du World Justice Forum. Elle est auteure et coauteure de plusieurs publications et elle a été une des rédactrices de la constitution actuelle de l'Afrique du Sud.

En 2014, elle a été nommée par le magazine Time comme l'une des 100 personnes les plus influentes au monde. Voir la biographie complète en ligne.

Cérémonies du 26 juin

Earl A. Cherniak, c.r., a reçu un doctorat honorifique en droit lors de la cérémonie du matin du 26 juin en reconnaissance de son immense contribution à la profession juridique et à l'administration de la justice au Canada - et de son dévouement à la primauté du droit.

Admis au Barreau de l'Ontario en 1960, il a agi dans certaines des causes les plus importantes au Canada, tant en première instance qu'en appel. Il est également un chef de file reconnu dans le domaine du règlement extrajudiciaire des différends.

M. Cherniak a été élu conseiller pour le Barreau en 1999 et a été en poste jusqu'en 2007. Il est membre de l'American College of Trial Lawyers, de l'International Academy of Trial Lawyers et du Chartered Institute of Arbitrators.

Tout au long de sa carrière, il a été largement reconnu par de nombreux prix, dont la Médaille du Barreau (2008). Il a été le premier récipiendaire du Prix d'excellence en litige civil de l'Association du Barreau de l'Ontario (2004). Voir la biographie complète en ligne.

Stephen Toope, O.C., a reçu un doctorat honorifique en droit lors de la cérémonie de l'après-midi du 26 juin en reconnaissance de sa carrière exceptionnelle en tant que chercheur et leader universitaire.

Actuellement le 346e vice-chancelier de l'Université de Cambridge, il a également été : président du Groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées et involontaires ; enquêteur pour la Commission d'enquête sur les actions des responsables du gouvernement canadien relativement à Maher Arar ; membre du Groupe d'experts du Commonwealth, Consultation sur la Constitution du Sri Lanka ; et directeur de recherche au Bureau du Représentant spécial concernant la Commission royale sur les peuples autochtones.

Il a donné des conférences dans de grandes universités du monde entier et a publié dans d'importantes revues internationales sur le règlement des différends internationaux, le droit international de l'environnement, les droits de la personne, l'usage de la force et la théorie juridique internationale.

Il a reçu de nombreuses distinctions pour ses services et ses réalisations, dont la Médaille du jubilé de la reine Elizabeth II (2012). Il a été nommé Officier de l'Ordre du Canada en 2015.Voir la biographie complète en ligne.

Le trésorier du Barreau, Malcolm Mercer, a remis les doctorats honorifiques en droit aux lauréats lors des cérémonies respectives. Il y avait plus de 1 300 nouveaux avocats et avocates admis au barreau lors des quatre cérémonies d'admission de Toronto en juin.

