TORONTO, le 9 déc. 2020 /CNW/ - Des membres remarquables des professions juridiques de l'Ontario ont été reconnus pour leurs réalisations et pour leurs contributions professionnelles à leurs communautés lors d'une cérémonie virtuelle présidée par la trésorière Teresa Donnelly.

« Avec les prix du Barreau, nous soulignons l'excellence des récipiendaires sur le plan tant professionnel que communautaire, a déclaré la trésorière du Barreau Teresa Donnelly. Les expériences et les contributions variées des récipiendaires témoignent de l'évolution des professions, des nombreux secteurs et communautés visés et de la passion pour la justice qui anime nos membres lorsqu'ils fournissent des services à leurs clients et au public. »

Les membres suivants des professions juridiques de l'Ontario ont été reconnus pour leurs réalisations et leurs grandes contributions à leurs communautés.

La Médaille du Barreau a été décernée au professeur Jeff Berryman, à Marie Chen, à Ron Ellis, à Arleen Huggins, à Gilbert Labine, au colonel Vihar Joshi (retraité), à Heather Joy Ross, à Dianne Saxe et à Donald V. Thomson.

Le Prix Lincoln Alexander a été décerné à John E. Valeriote et le Prix Laura Legge a été décerné à Jacqueline Lewis. Mary Birdsell a reçu le Prix J. Shirley Denison et Michelle L. Haigh a reçu le Prix des parajuristes remarquables William J. Simpson.

Voici les points saillants des accomplissements des récipiendaires de 2020.

Mises en candidature aux prix du Barreau de 2021

Les mises en candidature aux prix du Barreau de 2021 sont ouvertes jusqu'au 20 janvier 2021. Les membres sont invités à poser la candidature de collègues de toutes les communautés, de tous les domaines de pratique, de toutes les tailles de cabinets et de toutes les régions dans la province. Pour en savoir plus ou pour poser une candidature, allez au LSO.ca.

Le Barreau règlemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le Barreau a pour rôle de protéger l'intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour toute la population de l'Ontario et d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente.

Renseignements: Source : Geneviève Proulx, Services en français, Relations externes et communications, 416 947-5202 ou [email protected]

