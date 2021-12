TORONTO, le 6 déc. 2021 /CNW/ - Les entreprises de prestation de services juridiques du parajuriste Benito Zappia, dont le permis a été révoqué, font l'objet d'une ordonnance de mise en tutelle rendue par la Cour supérieure de justice de l'Ontario. Le Barreau a été nommé fiduciaire de toutes les entreprises de prestation de services juridiques de M. Zappia conformément à ces ordonnances, et prend possession de tous les dossiers de clients et des documents liés à sa pratique, y compris les entreprises suivantes :

We Win or It's Free

We Win or It's Free Marketing

We Win or It's Free Consulting

We Win or It's Free Traffic Tickets

We Win Traffic Tickets

We Win

Pendant la prise de possession de cette pratique, il se peut que les clients de ces entreprises ne sachent pas que leurs contraventions n'ont pas été traitées par les tribunaux.

Tous les clients actuels et anciens de Zappia ou de l'une des entreprises « We Win » peuvent contacter le Service du syndic du Barreau à [email protected] ou au 416 947-3366 ou au 1 800 668-7380.

Ces entreprises ont continué d'exercer leurs activités malgré la suspension et la révocation ultérieure du permis de prestation de services juridiques de M. Zappia, exigeant que le Barreau se prévale des dispositions sur la mise en tutelle de la Loi sur le Barreau afin de protéger le public.

Les titulaires de permis du Barreau qui craignent d'avoir facilité, directement ou indirectement, la prestation illégale de services juridiques en acceptant des renvois de M. Zappia ou des entreprises « We Win », le 18 décembre 2019 ou après cette date, doivent en informer le Barreau, conformément aux paragraphes 6.01 (5) et (6) du Code de déontologie des parajuristes. Veuillez écrire à [email protected] ou appeler au 416 947-3315 ou au 1 800 668-7380.

Le Barreau règlemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le Barreau a pour rôle de protéger l'intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour toute la population de l'Ontario et d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente.

Suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, Twitter et Facebook.

SOURCE Le Barreau de l'Ontario

Renseignements: Source : Jennifer Wing, agente principale des communications, Relations externes et communications, [email protected]

Liens connexes

https://lso.ca/