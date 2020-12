TORONTO, le 10 déc. 2020 /CNW/ - Hier soir et ce soir, le Barreau de l'Ontario a diffusé une réception virtuelle de bienvenue aux professions afin de reconnaitre et de célébrer les accomplissements des nouveaux avocats et parajuristes. Familles, amis, collègues et intervenants y étaient invités.

Le programme comprenait une cérémonie autochtone avec le chef Myeengun Henry de la Première Nation des Chippewas de la Thames.

La trésorière du Barreau Teresa Donnelly, l'honorable George Strathy, juge en chef de l'Ontario et l'honorable Paul Rouleau, juge de la Cour d'appel de l'Ontario ont présenté leurs félicitations.

« Les professions juridiques sont imprégnées d'une longue et riche histoire. Les membres de cette cohorte récente et unique méritent une place particulière dans les livres d'histoire alors qu'ils se lancent dans leur carrière juridique en temps de pandémie, a indiqué la trésorière Donnelly. Depuis toujours, la résilience est un trait de caractère fort apprécié des membres des professions juridiques. Nos plus récents titulaires de permis ont démontré et adopté cet attribut avec grâce et courage, caractéristiques qui leur serviront en plus de servir leurs clients, tout au long de leur carrière. »

« Au cours des derniers mois, la pandémie nous a obligés à faire des changements jamais vus dans le système judiciaire. En même temps, nous avons assisté à des changements technologiques et sociaux qui influeront sur l'avenir de la profession, a déclaré le juge en chef Strathy. Le changement sera favorisé par des transformations dans la composition de la profession juridique, qui, heureusement, reflète mieux la diversité de la population que nous servons. Il nous revient à tous et à toutes de veiller à ce que le système judiciaire serve toutes les communautés de l'Ontario. »

« Le monde dans lequel vous allez œuvrer est en évolution constante. Que ce soit la globalisation ou la montée de l'intelligence artificielle ou même les conséquences de la pandémie, c'est à mon avis, un moment propice et plein d'opportunités pour aborder une carrière dans votre profession, a dit le juge Rouleau. Il ne faut pas craindre le changement. La profession et la pratique du droit ont toujours été sujettes au changement et au progrès. Comme Darwin l'a dit : ce n'est pas l'espèce le plus fort ni le plus intelligent qui survivra, mais plutôt celui qui est le plus réceptif au changement. »

Si vous n'avez pas pu vous joindre à nous, vous pourrez regarder la réception sur demande sur notre chaine YouTube dès le 11 décembre.

Le Barreau règlemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le Barreau a pour rôle de protéger l'intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour toute la population de l'Ontario et d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente.

