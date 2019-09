Le Barreau décerne un doctorat honorifique en droit (LLD) à Delia Opekokew lors de la cérémonie d'assermentation

À chaque cérémonie d'assermentation annuelle, le Barreau décerne des doctorats honorifiques à des personnes remarquables afin de souligner leurs réalisations exceptionnelles en ce qui concerne la profession juridique, la primauté du droit ou la cause de la justice. Les récipiendaires prononcent une allocution pour inspirer les nouveaux avocats et nouvelles avocates.

Mme Opekokew a reçu un doctorat honorifique en droit pour souligner les efforts qu'elle a déployés pour défendre les droits des Autochtones et les droits de la personne pour l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes, et ainsi faire avancer la cause de la justice.

Mme Opekokew, membre de la Première Nation des Cris de Canoe Lake en Saskatchewan, a été la première femme autochtone à être admise au barreau de l'Ontario (en 1979) et au barreau de la Saskatchewan (en 1983). Au début de sa carrière juridique, Mme Opekokew a milité pour la reconnaissance des survivants des pensionnats indiens. Elle a d'ailleurs elle‑même fréquenté l'un de ces pensionnats pendant plusieurs années. Elle a également été la première femme candidate à la direction de l'Assemblée des Premières Nations.

De 2008 à 2017, elle a occupé la fonction d'adjudicatrice en chef adjointe du Processus d'évaluation indépendant (PEI) découlant de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens (CRRPI). Auparavant, elle a été adjudicatrice pour le PEI de la CRRPI ainsi que pour le processus d'adjudication des pensionnats indiens créé par le gouvernement du Canada (de 2004 à 2009).

Depuis 1990, elle exerce en tant que praticienne autonome spécialisée dans le droit autochtone et les droits issus des traités.

Largement reconnue par ses pairs en tant que pionnière et ardente défenseure des droits, Mme Opekokew a reçu de nombreuses récompenses.

Voir sa biographie complète en ligne.

