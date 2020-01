Le Barreau décerne un doctorat honorifique à Janet E. Minor lors de sa cérémonie d'admission au barreau

TORONTO, le 31 janv. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, le Barreau a décerné un doctorat honorifique en droit, honoris causa (LLD) à la pionnière juridique Janet E. Minor, lors de sa cérémonie d'admission au barreau à Toronto.

Chaque année, le Barreau décerne des doctorats honorifiques à des personnes remarquables dans le but de souligner leurs accomplissements exceptionnels dans la profession juridique, la primauté du droit ou la cause de la justice. Les récipiendaires délivrent une allocution inspirante aux nouveaux avocats et avocates présents aux cérémonies.



« Je suis heureux de conférer le doctorat honorifique en droit à Janet Minor, en reconnaissance de son dévouement et de ses nombreuses contributions à la profession juridique et à la communauté, a déclaré Malcolm Mercer, trésorier du Barreau de l'Ontario. Au cours de ses deux mandats comme trésorière du Barreau, Mme Minor s'est efforcée d'élargir la notion d'inclusion de la profession juridique, en mettant en place entre autres un groupe d'étude sur la santé mentale et le bienêtre et une stratégie renouvelée pour traiter les questions autochtones portant sur la réconciliation. »

Mme Minor a consacré sa carrière à la protection de l'intérêt public grâce à son travail pour le gouvernement provincial et à ses contributions au Barreau de l'Ontario.

Admise au barreau en 1975, Mme Minor est entrée dans la profession juridique à une époque où le droit était encore considéré comme un choix de carrière non traditionnel pour les femmes, surtout dans sa spécialité, le litige civil. Elle a commencé à travailler en droit public au sein du ministère du Procureur général de l'Ontario en 1977 et a été avocate générale à la Direction du droit constitutionnel.

Avocate plaidante en droit civil et constitutionnel hautement respectée, Mme Minor a comparu devant toutes les instances judiciaires et a plaidé dans de nombreuses affaires faisant jurisprudence au nom du gouvernement de l'Ontario.

Elle a été élue pour la première fois en tant que conseillère du Barreau en 2001, puis à nouveau en 2006 et en 2011. En 2014, elle a été élue par le Conseil comme 65e trésorière du Barreau et a été élue par acclamation pour un second mandat en juin 2015.

