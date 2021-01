Le Barreau de Montréal présente une formule virtuelle et éclatée du Salon VISEZ DROIT, sous le thème « AVEC VOUS, CHEZ VOUS » !

MONTRÉAL, le 13 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La bâtonnière du Barreau de Montréal, Me Robin Schiller, convie la population à participer à la nouvelle formule virtuelle et éclatée du Salon VISEZ DROIT qui, malgré la pandémie, poursuit sa mission depuis maintenant 24 ans, de rendre l'information juridique accessible par la tenue du plus important événement grand public gratuit au Québec !

Le Salon VISEZ DROIT se réinvente

De janvier à avril 2021, le Salon VISEZ DROIT offrira une foule d'activités virtuelles interactives et gratuites afin d'informer la population de ses droits et obligations, de vulgariser l'information juridique et de rendre le système de justice plus accessible. Consultez régulièrement la programmation détaillée au www.salonvisezdroit.com puisque de nouvelles activités y seront ajoutées au cours des prochaines semaines.

Au programme :

Consultations juridiques virtuelles gratuites et privées avec des avocates et avocats représentant tous les champs d'expertise.

Capsules d'information juridique qui aborderont des enjeux d'actualité et d'intérêt.

Conférences dynamiques et interactives sur des sujets juridiques d'actualité.

Procès simulés plus vrais que nature.

Activités à l'intention des jeunes : théâtre, échanges, conférences, jeux et concours qui les sensibiliseront au système judiciaire québécois et à l'importance de la citoyenneté responsable.

Première activité du Salon : les consultations juridiques privées et gratuites

Mercredi, 20 janvier, 12 h à 18 h

La population est invitée à profiter des consultations juridiques privées et gratuites de 15 minutes pour discuter avec un avocat d'une question juridique, qu'elle soit liée au droit familial, au droit du logement, aux normes du travail, à l'immobilier, à l'assurance-emploi, etc. Aucun rendez-vous n'est requis. Quelques plages horaires sont toutefois disponibles pour des consultations sur rendez-vous.

Le Salon VISEZ DROIT 2021 est une réalisation du Barreau de Montréal, en partenariat avec la Ville de Montréal et Justice Québec. Rendez-vous au www.salonvisezdroit.com pour tous les détails.

