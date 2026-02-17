Le Barreau de Montréal invite le grand public à un rendez-vous unique : Une journée portes ouvertes au Palais de justice de Montréal et à la Cour d'appel du Québec

2e édition de cette activité 100 % gratuite pour tous

MONTRÉAL, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Dans le cadre des Rendez-vous VISEZ DROIT le Barreau de Montréal invite le grand public à participer à un événement unique qui offre l'occasion d'entrer dans les coulisses des institutions judiciaires : la 2e édition de la journée portes ouvertes VISEZ DROIT au Palais de justice de Montréal et à la Cour d'appel du Québec, le samedi 28 mars prochain.

Le grand public vivra une immersion complète dans le système juridique grâce à une programmation riche et diversifiée : visites guidées, procès simulé, conférence, rencontre avec des professionnels du milieu juridique sont quelques-unes des activités gratuites qui seront offertes durant cette journée.

Pour l'occasion, l'acteur Sébastien Delorme, occupant l'un des rôles vedettes de la série télé québécoise Indéfendable, agira, pour une deuxième année, à titre d'ambassadeur de l'événement.

ACTIVITÉS AU PALAIS DE JUSTICE

Visites guidées

Départs réguliers de 10 h à 15 h 30

(Les portes ouvrent à 9 h 30)

Le grand public aura notamment l'opportunité de visiter des salles d'audience, les greffes, le Centre d'aide aux victimes d'actes criminelles (CAVAC), et pourront également accéder à des espaces habituellement non accessibles au grand public. Rendez-vous au 5e étage du Palais de justice.

Très populaires consultations juridiques gratuites - En collaboration avec Justice Pro Bono 9 h 30 à 16 h 30

Cette initiative a pour objectif de faciliter l'accès à la justice en offrant des conseils juridiques rapides et gratuits offerts par des avocats bénévoles. Ces derniers répondront aux questions du public, en français et en anglais, dans une variété de domaines juridiques, tels que le droit de la famille, le droit du travail, le droit du logement, le droit de l'immigration, la fiscalité et les litiges administratifs.

Cérémonie du concours La justice a bonne mine

11 h 45 à 12 h 45

Animée par Me André d'Orsonnens, co-fondateur de Druide informatique, cette cérémonie accueillera les étudiants finalistes du concours dont le thème était cette année « Doit-on toujours respecter les règles, même si on les trouve injustes? ».

Procès simulé sur la légende de la Chasse-galerie

9 h 45 à 11 h 15 - 1ère représentation

13 h 15 à 14 h 30 - 2e représentation

Ce procès simulé inédit où le diable et les bûcherons débattront de la question juridique portant sur l'entente intervenue entre eux lors de cette nuit légendaire et ce, devant le Tribunal. Ce contrat est-il valide? Est-ce que les bûcherons seront condamnés à perdre leur âme ou auront-ils gain de cause et pourront reprendre une vie normale?

Avec la participation de Sébastien Delorme, un juge et des avocats du Barreau de Montréal.

ACTIVITÉS À LA COUR D'APPEL

NOUVEAUTÉ :

Discussion sur le droit criminel avec l'honorable Myriam Lachance et Martine St-Victor

11 h à 12 h

Martine St-Victor, stratège en communications et directrice générale de Edelman Montréal, conversera sur le droit criminel avec l'honorable Myriam Lachance, juge de la Cour d'appel du Québec, qui possède une vaste expérience dans ce champ de pratique.

Visites guidées

12 h 30 à 14 h

Il sera possible d'en apprendre plus sur la Cour d'appel du Québec lors de cette activité, alors que le public est invité à visiter le magnifique édifice Ernest-Cormier et à rencontrer des juges et des intervenant qui expliqueront le fonctionnement du plus haut tribunal du Québec.

Questions-réponses avec les juges de la Cour d'appel, animé par Paul Arcand

15 h à 16 h

Un panel de juges de la Cour d'appel du Québec composé de l'honorable Manon Savard, juge en chef du Québec, et des honorables Martin Vauclair et Suzanne Gagné, répondra aux questions de M. Paul Arcand, commentateur au journal La Presse et ancien animateur au 98,5 FM.

Zone exposants

De nombreux exposants de première ligne seront présents pour offrir leurs services et pour aider les justiciables à mieux connaître leurs droits et leurs obligations.

Seront sur place : Association du Jeune Barreau de Montréal, Barreau de Montréal, Centre communautaire juridique de Montréal, Clinique droits devant, Clinique juridique du Barreau du Québec, Collectif Juridique, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Commission des services juridiques (Rebâtir et SARPA), Constables spéciaux, Éducaloi, Fondation du Barreau du Québec, Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement au travail de la province de Québec, HocheLégal, Info Justice Montréal, l'Institut québécois de réforme du droit et de la justice, Justice Pro Bono et Service de police de la Ville de Montréal.

Cet événement est rendu possible grâce à la collaboration du soutien financier de Justice Québec.

La journée portes ouvertes VISEZ DROIT, événement phare du Barreau de Montréal, a connu un franc succès pour sa première édition en 2025 accueillant près de 2 500 montréalais. Elle s'inscrit dans les Rendez-vous VISEZ DROIT se déroulant tout au long de l'année, présentant une série d'activités gratuites destinées à informer et à sensibiliser le public à ses droits et obligations dans la métropole.

Pour plus de détails sur la journée portes ouvertes VISEZ DROIT et la programmation : www.visezdroit.com .

