TORONTO, le 28 juin 2023 /CNW/ - À chaque cérémonie d'admission au barreau qui a eu lieu plus tôt ce mois-ci, le Barreau de l'Ontario a décerné des doctorats en droit honoris causa (LLD) à plusieurs personnes qui se sont distinguées par leurs réalisations exceptionnelles dans la profession juridique, la primauté du droit ou la cause de la justice.

L'honorable Kathryn N. Feldman, éminente juriste qui a fait considérablement avancer le droit. La juge Feldman a été nommée à la Cour d'appel de l'Ontario en juin 1998 et y a siégé pendant 25 ans. Elle y a d'ailleurs fait des contributions importantes à d'autres aspects du travail de la Cour et à l'administration de la justice. Lire la suite.

Kimberly Renée Murray, l'interlocutrice spéciale indépendante pour les enfants disparus et les tombes et les sépultures anonymes en lien avec les pensionnats. Dirigeante autochtone grandement respectée, les contributions de Mme Murray à la province de l'Ontario et aux peuples autochtones lui a valu de nombreux prix. Lire la suite.

Mark J. Sandler, l'un des avocats criminalistes les plus réputés au Canada qui a agi à titre d'avocat et de conseiller principal pour de nombreuses enquêtes et examens systémiques. Tout au long de sa carrière, M. Sandler s'est engagé à redonner à la communauté juridique en partageant généreusement son expertise. Il a écrit et donné de nombreuses conférences sur le droit pénal, la preuve, la procédure, la plaidoirie et les recours juridiques pour lutter contre la haine. Lire la suite.

L'honorable Bruce G. Thomas, dont la carrière est un exemple de dévouement au droit, à la profession et au service public. Son intelligence, ses qualités de leader et sa bienveillance lui ont valu le respect de la magistrature et de la profession juridique. Lire la suite.

Le très honorable Richard Wagner, C.P., juge en chef du Canada -- ardent défenseur d'un meilleur accès à la justice pour l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes. Le juge en chef Wagner préconise un financement accru de l'aide juridique, en plus d'exhorter les avocats à faire plus de travail bénévole et d'appuyer la réalisation de réformes structurelles visant à moderniser davantage le système de justice. Lire la suite.

Le Barreau règlemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le Barreau a pour rôle de protéger l'intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour toute la population de l'Ontario et d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente.

