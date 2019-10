Le BAPE tiendra une séance publique d'information à Sainte-Sophie

Projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement technique de Sainte-Sophie

QUÉBEC, le 15 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) annonce le début de la période d'information publique sur le Projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement technique de Sainte-Sophie par WM Québec Inc. Les citoyens sont invités à une séance publique d'information concernant le projet, la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, le processus de consultation du public ainsi que sur le rôle du BAPE.

Date : Le mardi 29 octobre 2019 Heure : 19 h 30 Endroit : Pavillon Lionel-Renaud

2181, rue de l'Hôtel-de-Ville

Sainte-Sophie (Québec) J5J 2V8

Les citoyens, les groupes, les municipalités ou les organismes qui souhaiteraient que le BAPE fasse un examen public sur les aspects sociaux, environnementaux et économiques du projet ont jusqu'au 14 novembre 2019 pour faire une demande de consultation publique ou de médiation auprès du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

La séance du 29 octobre 2019 sera diffusée en direct en version audio dans le site Web du BAPE.

Où consulter la documentation sur le projet ?

Les citoyens peuvent se renseigner sur le projet en consultant l'étude d'impact réalisée par l'initiateur et les autres documents décrivant le projet à la Bibliothèque de Sainte-Sophie, 2212, rue de l'Hôtel-de-Ville.

L'ensemble du dossier est disponible en version papier à Québec, au 575, rue Jacques‑Parizeau, bureau 2.10 et en version électronique dans le Registre des évaluations environnementales sous la responsabilité du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Le BAPE est un organisme gouvernemental impartial relevant du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Il permet aux citoyens de s'informer, d'avoir l'heure juste et d'exercer leur droit de parole sur les aspects sociaux, environnementaux et économiques des projets et sur toute question relative à l'environnement qui pourraient avoir des répercussions sur leur milieu ou sur leur qualité de vie.

