Le BAPE tiendra une séance publique d'information

À la suite des présentations du BAPE et de l'initiateur du projet, toute personne intéressée pourra poser ses questions en direct. Il sera possible de le faire en les soumettant à l'adresse courriel du mandat, en les formulant directement sur la plateforme Facebook, ou encore par téléphone au 1 800 463-4732. À compter d'aujourd'hui et jusqu'au 27 août 2020, les citoyens peuvent communiquer avec le BAPE pour obtenir plus d'informations.

Les citoyens, les groupes, les municipalités ou les organismes qui souhaitent que le BAPE fasse un examen public sur les aspects sociaux, écologiques et économiques du projet ont jusqu'au 27 août 2020 pour faire une demande de consultation publique ou de médiation auprès du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Pour savoir comment formuler cette demande, les citoyens sont invités à consulter le site Web du BAPE.

Où consulter la documentation sur le projet ?

L'ensemble du dossier est disponible en version électronique dans le Registre des évaluations environnementales du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Les personnes qui ne seraient pas en mesure de consulter la documentation relative au projet sur Internet sont invitées à communiquer avec le BAPE.

Depuis plus de 40 ans, le BAPE informe et consulte les citoyens, enquête, puis avise le ministre responsable de l'Environnement sur les dossiers qu'il lui confie, afin d'éclairer la prise de décision gouvernementale. Pour en savoir plus, consultez le site Web et la page Facebook du BAPE.

