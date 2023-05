WASHINGTON, le 19 mai 2023 /CNW/ -- Une visite de la délégation du ministère de l'Agriculture du Bangladesh aux États-Unis, parrainée par le Cotton Council International (CCI), du 30 octobre au 5 novembre 2022, conjuguée aux efforts indispensables du Foreign Agricultural Service (FAS) du département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) à Dhaka, ont finalement convaincu le gouvernement du Bangladesh d'assouplir ses exigences relatives à la fumigation sur les importations de coton en provenance des États-Unis, qui durent depuis près de cinq décennies.

Ce changement éliminera un obstacle important à l'exportation du coton des États-Unis vers le Bangladesh, en plus d'épargner du temps et de l'argent aux usines du Bangladesh qui se tournent vers les États-Unis pour répondre à leurs besoins en matière d'importation de fibres de coton. Les usines bangladaises paient plus d'un million de dollars par année pour couvrir les coûts inutiles de fumigation imposés sur le coton importé des États-Unis.

Les exportateurs américains continueront d'utiliser les certificats phytosanitaires produits par l'Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), mais en vertu du nouveau règlement, le certificat contiendra des dispositions supplémentaires confirmant qu'il n'y a pas de charançon du cotonnier vivant dans le coton en balles des États-Unis. L'APHIS émettra des instructions révisées pour les exportateurs.

La décision des ministères de l'Agriculture et du Commerce du Bangladesh de lever les exigences en matière de fumigation a été prise après que six membres de la délégation du ministère de l'Agriculture du Bangladesh eurent participé à une tournée américaine sur le coton parrainée par le CCI et coordonnée avec le National Cotton Council (NCC). La délégation a appris pourquoi les balles de coton des États-Unis n'abritent pas de charançon du cotonnier vivant, et a pu passer en revue le programme réussi d'éradication du charançon du cotonnier de l'industrie du coton aux États-Unis ainsi que ses techniques modernes normalisées de récolte du coton et d'égrenage.

Le Bangladesh est actuellement le deuxième importateur mondial de coton, selon une analyse du marché mondial faite par le FAS de l'USDA en mai 2023. Bien qu'il existe une production de coton au Bangladesh, celle-ci représente 1 % ou moins de la demande totale.

Le Bangladesh constituait l'un des 10 principaux marchés d'exportation du coton américain en 2022, avec des exportations évaluées à 477,07 millions de dollars ( https://www.fas.usda.gov/regions/bangladesh ).

Le Cotton Council International (CCI) est une association commerciale sans but lucratif qui fait la promotion de la fibre de coton des États-Unis et des produits de coton fabriqués partout dans le monde sous la marque COTTON USA™. Sa portée s'étend à plus de 50 pays par l'entremise de 20 bureaux dans le monde. Fort de plus de 65 ans d'expérience, le CCI s'est donné pour mission de faire du coton américain la fibre préférée des usines, des fabricants, des marques, des détaillants et des consommateurs, commandant une prime à valeur ajoutée qui assure la rentabilité de l'industrie du coton des États-Unis et stimule la croissance des exportations de fibres, de fils et d'autres produits à base de coton. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez cottonusa.org .

