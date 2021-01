Le balado « Paykiiwikay », axé sur la culture métisse, préserve la langue et la culture michifs

Organisés par l'artiste interdisciplinaire métisse, mentor et auteure Leah Dorion, et produits par l'ancien journaliste de télédiffusion et correspondant à l'étranger David McGuffin, les dix premiers épisodes de « Paykiiwikay », qui signifie « venir et visiter » en michif, transportent les auditeurs dans un voyage au cœur des collectivités métisses dans la province de la Saskatchewan.

« Travailler sur le projet Paykiiwikay a été un des points saillants de ma carrière de journaliste, a affirmé David McGuffin. Je suis fier de mes racines métisses, qui remontent à l'époque de la traite des fourrures. Comme beaucoup trop de Canadiens, ma compréhension de l'histoire du peuple métis s'est estompée à la bataille de Batoche et à la défaite de Louis Riel. La collaboration avec Leah et la Métis Nation-Saskatchewan sur cette série m'a ouvert les yeux à la profondeur et la richesse de l'histoire, la langue et la culture des Métis. J'espère que nos auditeurs acquerront autant de connaissances de leur écoute de ce voyage en dix parties, que j'en ai appris en y travaillant. »

En se fondant sur ses propres expériences de vie en tant que Métisse, Leah se lie à des invités inspirants de domaines divers comme l'enseignant michif Russell Fayant, la musicienne et actrice métisse Andrea Menard et l'aîné Norman Fleury. L'éventail des thèmes est aussi varié que les personnalités : depuis les effets de la perte de la langue michif sur l'identité des Métis, jusqu'à l'expression culturelle michif dans les arts, en passant par la nourriture et la cuisine.

« J'ai tant appris de nos invités sur nos différentes façons d'être Métis. Leurs messages sont inspirants, et j'espère que tous apprécient écouter nos conversations. J'espère particulièrement que nos jeunes se sentiront inspirés par ces formidables leaders culturels dans notre communauté métisse », a noté Leah.

« Paykiiwikay » répondra au besoin tout à fait réel de préserver l'héritage, la tradition et l'identité des Métis. « Tout ce que le peuple métis fait est lié à nos systèmes de valeurs, aux croyances et au respect, a précisé Sherry McLennan, ministre de la Langue, la Culture et l'Héritage de MN-S. Cette série de balados aidera à renseigner les autres à propos de la riche histoire métisse, qui est une partie intégrante de la constitution de cette province. »

« Canadian Geographic est fier d'être un partenaire de la MN-S et honoré d'avoir été choisi pour collaborer à ce fascinant projet, a souligné Gilles Gagnier, chef des opérations et diffuseur de Canadian Geographic. Grâce à ces balados, nous transmettrons des récits importants sur l'histoire, la langue et la culture des Métis. Nous espérons que vous apprécierez et partagerez ces balados avec d'autres. »

« Paykiiwikay » sera lancé le mardi 12 janvier 2021, et de nouveaux épisodes seront diffusés d'ici à mai. Ils seront accessibles sur iTunes, Google Play, Amazon Music, Spotify, SoundCloud et cangeo.ca/Paykiiwikay.

Au sujet de la Métis Nation - Saskatchewan

La Métis Nation-Saskatchewan (MN-S) est le gouvernement des citoyens métis dans la province de la Saskatchewan. La MN-S représente les intérêts politiques, socioéconomiques, culturels et éducatifs d'environ 80 000 Métis au moyen d'un système de représentants élus comprenant un directeur, 12 régions et environ 132 plus petites entités.

@MNSask, @metisnationsask

Au sujet de la Société géographique royale du Canada

La SGRC se consacre à la transmission de connaissances plus vastes sur le Canada, sur ses habitants et ses lieux, sur son patrimoine naturel et culturel et sur ses défis environnementaux, sociaux et économiques, et à la promotion d'une appréciation approfondie de ceux-ci. La Société est l'un des organismes éducatifs à but non lucratif les plus importants au Canada, comprenant plus de 25 000 membres de partout au pays. La SGRC est financée principalement par les frais d'adhésion et les dons. Le Conseil des gouverneurs de la Société et ses comités de programmes sont composés entièrement de bénévoles.

@RCGS_SGRC @CanGeo

