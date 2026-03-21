Le Bal de la Fondation du CHU de Québec fracasse un record : 1 038 893 $ nets pour la santé

QUÉBEC, le 20 mars 2026 /CNW/ - La 29e édition du Bal de la Fondation du CHU de Québec, tenue au Manège militaire Voltigeurs de Québec, a marqué les esprits et établi un nouveau sommet philanthropique pour la Fondation. Présentée par Québecor et sous la présidence d'honneur de Martin Thériault, fondateur et PDG de Previan, la soirée a permis d'amasser une somme record nette de 1 038 893 $ au profit de la Fondation.

Martin Beaumont, Président-directeur général du CHU de Québec-Université Laval; Jean-François Welch, Président du conseil d’administration de la Fondation du CHU de Québec; Martin Thériault, fondateur et PDG de Previan; Chantal Pilon, Présidente et cheffe de la direction de la Fondation du CHU de Québec; Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor; Pascale Bourbeau ainsi que Jean-François Simard, ministre responsable de la Capitale-Nationale. Crédit : Frédéric Lavoie (Groupe CNW/Fondation du CHU de Québec)

Sous le thème « La santé, une œuvre collective », l'événement, animé par Jean‑Philippe Dion, a rassemblé plus de 800 convives de la communauté d'affaires, partenaires, grands donateurs et des gens du milieu de la santé, tous unis par une même volonté de faire une différence dans le domaine de la santé en soutenant l'excellence des soins, de la recherche et de l'innovation.

« En santé, la philanthropie, c'est bien plus que des dons : c'est un engagement collectif pour transformer l'excellence médicale d'aujourd'hui en espoir concret pour demain. Ensemble, nous faisons la différence là où elle compte le plus », souligne Chantal Pilon, présidente et cheffe de la direction de la Fondation du CHU de Québec.

Un engouement exceptionnel

Faisant salle comble, les billets disponibles ont été écoulés trois semaines avant l'événement, témoignant de l'attachement durable de la communauté envers cette grande soirée philanthropique devenue incontournable.

Rien de tout cela n'aurait été possible sans l'engagement des différents acteurs du milieu.

Deux expertises du CHU de Québec-Université Laval mises en lumière

En plus d'offrir une soirée d'exception alliant gastronomie, émotion et expérience immersive, le Bal a permis de mettre en valeur deux services spécialisés du CHU :

La Clinique des malformations orofaciales , qui accompagne les enfants nés avec une fente labiale ou palatine, du dépistage prénatal jusqu'à l'âge adulte;





, qui accompagne les enfants nés avec une fente labiale ou palatine, du dépistage prénatal jusqu'à l'âge adulte; L'épithésie, une expertise qui transforme la vie de patients ayant perdu une partie de leur visage grâce à la création de prothèses faciales sur mesure (œil, nez, oreille).

Rendez-vous en 2027

La 30e édition du Bal de la Fondation du CHU de Québec se tiendra le vendredi 19 mars 2027, au Manège militaire Voltigeurs de Québec, sous la présidence d'honneur de M. Jean-François Chalifoux, PDG de Beneva. Cette édition anniversaire promet un cachet tout à fait spécial pour souligner trois décennies d'excellence et de générosité.

CITATIONS

« Les fondations comme celle du CHU du Québec jouent un rôle important, notamment dans l'humanisation des soins, le financement de projets novateurs et l'achat d'équipements de haute technologie permettant aux usagers de bénéficier des meilleurs soins possibles. »

-- Sonia Bélanger, ministre de la Santé; ministre responsable des Services sociaux; ministre responsable des Aînés et des Proches aidants; ministre responsable de la région des Laurentides

« Je suis profondément honoré d'agir comme ambassadeur de cette soirée, inspiré par la générosité réunie ici et reconnaissant envers la mission exceptionnelle que nous soutenons. »

-- Martin Thériault, fondateur et PDG de Previan; président d'honneur, Bal de la Fondation du CHU de Québec

« Quand la générosité et l'innovation se rencontrent, on peut bâtir de grandes choses. Merci à la Fondation du CHU de Québec d'assurer le bien-être des Québécoises et Québécois d'aujourd'hui et de demain. »

-- Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor; présentateur du Bal de la Fondation du CHU de Québec

« L'alliance du CHU et de la Fondation nous donne des moyens extraordinaires pour avoir de l'impact sur la santé de la population et inspirer le changement. »

-- Martin Beaumont, président-directeur général, CHU de Québec-Université Laval

« Ce 29e Bal témoigne, une fois de plus, de la force de notre engagement collectif. Je tiens à saluer chaleureusement les employé•e•s de la Fondation ainsi que les membres du conseil d'administration pour leur rigueur, leur passion et leur détermination. »

-- Jean‑François Welch, président du conseil d'administration, Fondation du CHU de Québec

La Fondation tient à remercier ses partenaires visionnaires : Beneva, BMO Groupe financier, Desjardins, la Fondation Suzanne et Jean-Robert Leclerc, iA Groupe Financier, Isothermic portes et fenêtres, La Caisse, Laura Secord, Levio, Novacap, Qualinet et RBC Banque Royale.

Elle tient aussi à souligner l'engagement de ses partenaires grands philanthropes : Audi de Québec, AXOR, Banque Nationale du Canada, Chartwell, Conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes (CMDPSF) du CHU de Québec, Crakmedia, EGR inc., Le Groupe JD inc., Innovair Solutions, KPMG, Marlin Chevrolet Buick GMC, Metro inc. et Synex Assurance.

À propos de la Fondation du CHU de Québec

Chef de file philanthropique performant, influent et innovant, la Fondation du CHU de Québec fait la différence pour la santé de plus de 2,2 millions de personnes de la région de Québec, de l'est du Québec et du nord-ouest du Nouveau-Brunswick, de la naissance à la fin de vie. Elle appuie financièrement l'humanisation des soins de santé du plus grand complexe de soins spécialisés au Québec afin qu'il puisse offrir une meilleure qualité des services médicaux et qu'il contribue à la recherche et à l'enseignement tout en restant à la fine pointe des innovations technologiques.

SOURCE : Fondation du CHU de Québec ; Bal - Fondation du CHU de Québec

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Renseignements : Pierre‑Luc Lafrance, Conseiller en communications et relations publiques, 418‑440‑2894 | [email protected]