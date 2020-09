« Le bourbon est depuis longtemps l'un des spiritueux préférés de nos voisins du Nord. C'est pourquoi nous sommes ravis de partager le Angel's Envy et son profil aromatique unique avec un plus grand nombre de Canadiens, y compris les adeptes qui nous ont déjà fait l'honneur d'adopter notre produit », soutient Wes Henderson, cofondateur et chef de l'innovation à ANGEL'S ENVY.

« Le Canada étant le deuxième marché le plus vaste derrière les États-Unis en ce qui concerne le bourbon, nous estimons que ce pays offre d'importantes occasions de croissance pour Angel's Envy », déclare Jay Needham, directeur du marketing à ANGEL'S ENVY. « Grâce à notre proximité, nous avons eu la chance de constituer une base d'inconditionnels avant notre lancement officiel; les consommateurs canadiens ont déjà démontré leur intérêt envers notre bourbon et notre histoire, tant depuis les médias sociaux qu'en visitant notre distillerie de Louisville. »

Le ANGEL'S ENVY, un Kentucky Straight Bourbon Whiskey affiné en barriques de porto, est fait à la main à Louisville, dans le Kentucky. Il est assemblé en petits lots de huit à douze barils et élevé pour une période maximale de six ans, puis affiné dans des barriques de porto rubis de 60 gallons faites de chêne français et importées directement du Portugal. L'affinage en barriques de porto dure de trois à six mois, selon le goût recherché.

Le ANGEL'S ENVY, un Kentucky Straight Bourbon Whiskey affiné en barriques de porto, titre 86,6 (43,3 % alc./vol.). Au nez, il offre des notes subtiles de vanille, de raisins secs, de sirop d'érable et de noix rôties. En bouche, on reconnaît des notes de vanille, de fruits mûrs, de sirop d'érable, de rôti et de chocolat amer qui laissent place à un côté sucré franc et persistant, avec un soupçon de madère qui s'estompe lentement.

À propos de ANGEL'S ENVY

ANGEL'S ENVY est une distillerie artisanale établie à Louisville qui produit de petits lots de whiskeys affinés. Cofondée en 2010 par Lincoln Henderson, regretté maître distillateur, et son fils, Wes Henderson, elle est issue d'un projet ambitieux qui découle de la passion et du savoir profondément ancrés de la famille envers l'industrie et d'une conception innovante de la fabrication et de l'affinage du bourbon. Aujourd'hui, Wes Henderson et ses fils, soit Kyle, Andrew, Connor et Spencer Henderson, perpétuent l'héritage familial, travaillant de concert pour fabriquer les principaux produits ANGEL'S ENVY, c'est-à-dire le Kentucky Straight Bourbon affiné en barriques de porto et le Rye Whiskey affiné en barriques de rhum des Caraïbes, ainsi qu'une variété d'œuvres spéciales et innovatrices.

ANGEL'S ENVY a ouvert en 2016 les portes de sa distillerie, située au 500, East Main Street. Il s'agit de la première distillerie du centre-ville de Louisville à produire exclusivement du whiskey. En date de février 2020, la société distribue ses produits dans l'ensemble des 50 États américains et dans plusieurs marchés internationaux prisés. ANGEL'S ENVY est produit par la Louisville Distilling Company, une filiale de Bacardi Limited.

Pour obtenir plus d'information, veuillez visiter le www.angelsenvy.com ou suivez-nous sur :

Facebook : facebook.com/AngelsEnvyBourbon ou facebook.com/TourAngelsEnvy

Twitter : @angels_envy

Instagram : @angelsenvy

À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

© 2020. Angel's Envy est une marque déposée. Embouteillé par la Louisville Distilling Company, Louisville, KY. Le ANGEL'S ENVY est un Kentucky Straight Bourbon Whiskey affiné en barriques de porto - 43,3 % alc./vol.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1245621/AE_Bottle.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/558903/Angels_Envy_Logo.jpg

SOURCE ANGEL'S ENVY

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Angel's Envy : [email protected], http://www.angelsenvy.com

Liens connexes

http://www.angelsenvy.com