Le 5G arrivera dans les régions rurales du Nouveau-Brunswick beaucoup plus tôt que vous le croyez

ST. MARTINS, N.-B., le 25 juill. 2019 /CNW/ - D'importantes mises à niveau sont prévues : plus de 83 000 foyers et entreprises des régions rurales du Nouveau-Brunswick auront bientôt accès à la plus récente technologie Internet 5G capable de fournir des vitesses Internet beaucoup plus rapides et des données illimitées.

Le président et chef de la direction de Xplornet, Allison Lenehan, s'est joint aujourd'hui à des représentants du gouvernement du Canada et de la province du Nouveau-Brunswick pour confirmer que la province verra une importante mise à niveau de son réseau rural à large bande, positionnant ainsi le Nouveau-Brunswick comme un chef de file dans l'accès aux futurs services 5G.

Ce projet permettra à Xplornet Communications inc., le principal fournisseur de services à large bande en régions rurales au Canada et une entreprise fièrement établie au Nouveau-Brunswick, d'installer ou d'activer jusqu'à 3 000 km de câble de fibre optique. Outre les mises à niveaux de centaines de sites, cet investissement permettra à la plus récente technologie sans fil d'offrir les futurs services 5G, tout en offrant des vitesses de 100 mégabits par seconde (Mbps) et des données illimitées aux communautés rurales du Nouveau-Brunswick.

« Chez Xplornet, notre mission est de permettre aux Canadiens des régions rurales de demeurer connectés à ce qui leur tient à cœur, et ce, à des vitesses encore plus rapides, peu importe où ils choisissent de vivre, a indiqué M. Lenehan. L'annonce d'aujourd'hui constitue la prochaine étape de notre plan visant à poursuivre l'évolution et l'amélioration du service Internet dans les régions rurales du Nouveau-Brunswick en déployant la plus récente technologie 5G dans notre province. »

Xplornet investira 80 millions de dollars pour livrer ce projet essentiel d'infrastructure à large bande à la population rurale du Nouveau-Brunswick. Cet investissement est possible grâce à la contribution du gouvernement du Canada de 40 millions de dollars, dans le cadre de l'Infrastructure collectivités rurales et nordiques du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le coût total du projet s'élève à 120 millions de dollars.

« Nous sommes reconnaissants au gouvernement du Canada et à la province du Nouveau-Brunswick de leur soutien envers les communautés rurales par cet investissement dans les services à large bande, a ajouté M. Lenehan. Nous savons que les clients désirent obtenir des connexions Internet fiables et rapides - que ce soit pour répondre à leur charge de travail ou rester en contact avec leurs proches. Nous avons tous hâte chez Xplornet de lancer ce projet qui permettra d'offrir un meilleur service Internet à nos clients et à notre province. »

Xplornet Communications inc., dont le siège social est situé à Woodstock au Nouveau-Brunswick, est l'un des plus importants fournisseurs de services à large bande au Canada. Depuis plus d'une décennie, Xplornet fournit des solutions à large bande novatrices à ses clients habitant dans les régions rurales du Canada, tant au travail et à la maison que pendant leurs loisirs. Aujourd'hui, Xplornet offre des services de communication vocale et de données par l'entremise de ses réseaux sans fil et satellite uniques qui connectent les Canadiens à ce qui leur tient à cœur.

