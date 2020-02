Le 53 West 53, le premier gratte-ciel résidentiel de Jean Nouvel dans la ville de New York, est prêt à accueillir des locataires

« Les résidents et les acheteurs éventuels ont désormais l'occasion exceptionnelle de vivre dans un chef-d'œuvre architectural qui vient véritablement rehausser les normes qui définissent le style de vie luxueux à Manhattan », déclare David Penick, directeur général à Hines.

Conçues sur mesure par Thierry Despont, les cuisines sont munies de dosserets rétroéclairés et translucides faits de marbre statuaire classique et d'armoires de verre blanc laqué avec éléments de finition en nickel poli fabriqués en Italie par Molteni & C. Des îlots et des comptoirs en marbre statuaire poli arborant des bords biseautés viennent compléter les réfrigérateurs Sub-Zero et les fours Miele entièrement intégrés, sans oublier les surfaces de cuisson à profil bas. Chaque habitation du 53 West 53 arbore des portes en noyer de grande qualité élégamment confectionnées affichant des poignées et des charnières en bronze conçues sur mesure et fabriquées par E.R. Butler & Co., lesquelles s'inspirent de la silhouette distinctive de la tour. Les habitations offrent des fenêtres à vitrage triple allant du plancher au plafond, minimisant le bruit extérieur et les variations de température tout en assurant l'intimité acoustique.

Le 53 West 53 a la particularité d'être intégré au campus urbain du musée d'art moderne, qui se distingue sur le plan architectural. Trois nouveaux étages de galeries sont désormais ouverts à la base de l'immeuble, chacun d'eux étant relié aux aires d'exposition existantes du musée et accessible depuis celles-ci. Les résidents ont un droit d'accès au MoMA en tant que membres, permettant potentiellement à ces derniers d'organiser des réceptions privées dans le célèbre Sculpture Garden du musée.

Le personnel, les services et les commodités choisis avec soin, qui sont tous impeccables, rehaussent l'expérience du quotidien au 53 West 53. Exploité par The Wright Fit, le centre de mieux-être dispose notamment d'une longue piscine de 20 mètres, d'une piscine profonde d'eau froide et d'un spa, lesquels sont bordés de jardins verticaux très élaborés créés par l'illustre botaniste français Patrick Blanc, de même qu'un court de squash réglementaire. Les étages 46 et 47 proposent un salon double hauteur offrant des vues imprenables ainsi qu'une salle à manger formelle et privée surplombant Central Park. Les résidents ont également accès au service de restauration privée à domicile assuré par le restaurant de l'immeuble. Mentionnons aussi parmi les autres commodités une bibliothèque, une suite double hauteur réservée à l'œnologie et à la dégustation des vins, des celliers à température régulée offerts en vente, une salle de visionnement privée et une salle de jeu pour enfants. Des espaces d'entreposage privés sont aussi en vente. Le personnel est en fonction 24 heures sur 24 dans le hall de l'immeuble, qui découle d'une palette de chêne cérusé, de marbre, d'albâtre, de bronze et de feuilles d'or. On y accède par des entrées privées depuis la 53rd Street et la 54th Street.

