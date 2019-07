Le 50e anniversaire de la mission Apollo 11

Revivez, 50 ans plus tard, à la même heure précisément, les trois moments historiques de la célèbre mission !

MONTRÉAL, le 12 juill. 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion du 50e anniversaire de la mission Apollo 11, Espace pour la vie propose de faire revivre au Planétarium Rio Tinto Alcan, à la même heure exactement, un grand moment de l'histoire, soit les premiers pas de l'Homme marchant sur la Lune.

L'alunissage et le premier pas de Neil Armstrong sur la Lune, Credit: Nasa (Groupe CNW/Espace pour la vie)

Grâce aux images d'archives, le voyage captivant auquel Neil Armstrong a pris part dans le cadre de la mission Apollo 11, en juillet 1969, et suivi par des millions de personnes en direct à la télé, sera diffusé en trois parties au Planétarium Rio Tinto Alcan, aux dates et heures exactes auxquelles les événements se sont produits il y a 50 ans :

Le 16 juillet à 09 h 32 | Le décollage de la fusée Saturn V

Le 20 juillet à 22 h 56 | L'alunissage et le premier pas de Neil Armstrong sur la Lune

Le 24 juillet à 12 h 51 | Le retour sur terre

Chacune des diffusions sera animée par l'équipe du Planétarium Rio Tinto Alcan.

Accès gratuit pour participer aux animations des 16 et 24 juillet.

Événement spécial le 20 juillet |Soirée 1969 : bond de géant

À compter de 22 h le 20 juillet, le public est invité à replonger dans le passé et à se costumer pour revivre un des grands jalons de l'histoire comme s'il y était. Dans le théâtre de Voie Lactée du Planétarium Rio Tinto Alcan, il sera possible d'admirer la voûte céleste telle qu'elle apparaissait le soir du 20 juillet 1969 (projection commentée); alors que dans le théâtre du Chaos, le film Continuum sera diffusé en boucle toute la soirée. À 22 h 56 précisément, les images du célèbre alunissage seront diffusées sur le mur d'écrans du planétarium et le public pourra assister au bond de géant effectué par Neil Armstrong 50 ans plus tôt !

Prix pour le meilleur costume, musique, bouchées et cocktails spéciaux assureront la réussite de ce voyage dans le temps.

De 22 h à 1 h du matin | 18 ans et plus

Achat de billet en ligne seulement | Places limitées.

Billet à tarif régulier donnant accès aux deux spectacles dans les théâtres (bar payant).

_________________________________

Consultez la programmation d'Espace pour la vie.

Heures d'ouverture, accès et tarifs

Tracez l'histoire de l'évolution

En 2019, Espace pour la vie explore la nature et la biodiversité à travers le prisme de l'évolution. Comment des phénomènes, échelonnés sur plusieurs millénaires, ont-ils pu construire la fascinante histoire de la vie sur notre planète? Un parcours passionnant et complexe à tracer et à découvrir!

SOURCE Espace pour la vie

Renseignements: RENSEIGNEMENTS POUR LES MÉDIAS, Chantal Côté, Chargée de communication, Espace pour la vie, T : 514-872-2227, chantal.c.cote@ville.montreal.qc.ca

Related Links

espacepourlavie.ca