Le 33e Colloque d'Espace MUNI dévoile sa programmation et ouvre ses inscriptions

BROSSARD, QC, le 9 mars 2023 /CNW/ - Espace MUNI et la Ville de Brossard, qui agit comme ville hôtesse de l'événement, annoncent la programmation du 33e Colloque. Il s'agit du rendez-vous annuel incontournable des municipalités qui ont à cœur le développement des communautés, la santé globale et la qualité de vie de la population québécoise. Cette édition, qui se tiendra le 1er et 2 juin prochains, sous le thème Municipalité vivante, place l'action municipale au cœur de la transformation du rôle des gouvernements de proximité. Les inscriptions pour participer au Colloque sont maintenant ouvertes.

Une édition réinventée, mais tout aussi rassembleuse

Au-delà des ateliers riches et variées, le Colloque vise également à tisser des liens et à créer des occasions de rencontres, de partages et d'échanges. Au menu : ateliers participatifs, dîners réseautage, cafés-discussions, visites d'installations de la Ville de Brossard, soirée cocktail et banquet de la ville hôtesse.

« Espace MUNI s'est donné comme mission d'organiser un Colloque en mode hybride afin de marier le meilleur du réseautage en présentiel avec les échanges à distance dans le but de rejoindre le plus d'acteurs du milieu municipal et faire rayonner la participation citoyenne au cœur des municipalités. Profitez de ce colloque pour enrichir votre expérience de réseautage et approfondir les thèmes présentés qui sont foncièrement en phase avec les besoins de la population. En pleine évolution, ces attentes s'expriment par la volonté et la participation des membres de notre collectivité au sein de nos structures. Leur individualité reflète la diversité de nos milieux et leurs implications soulèvent des approches innovantes et rafraîchissantes! » déclare Doreen Assaad, présidente d'Espace MUNI et mairesse de Brossard.

Une programmation axée sur l'approche citoyenne

Ce grand rassemblement est le parfait moment pour apprendre, s'inspirer, et s'outiller. À travers la lunette de la citoyenne et du citoyen, l'événement suggère aux personnes participantes de poser un regard différent sur les pratiques et d'innover pour mieux répondre aux besoins des individus de leur milieu et ainsi les encourager à s'impliquer dans les décisions municipales. La programmation propose de réfléchir et de s'inspirer sur le passage à l'action dès leur retour dans leur communauté.

Pour consulter la programmation complète : https://espacemuni.org/evenement/le-colloque-despace-muni-un-rendez-vous-incontournable-a-mettre-a-votre-agenda/

Une formule flexible et personnalisée

Espace MUNI propose deux formules pour répondre aux besoins de l'ensemble des participantes et participants : La formule traditionnelle en présentiel, ainsi qu'une formule en virtuel grâce à une plateforme événementielle dynamique. Le Colloque vous promet une expérience simple, complète, interactive, et personnalisée.

À propos d'Espace MUNI

Espace MUNI est une organisation à but non lucratif née de la fusion entre le Carrefour action municipale et famille (CAMF) et le Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS). Forte d'un réseau regroupant plus de 400 municipalités et MRC du Québec, l'organisation poursuit l'objectif d'offrir un environnement municipal durable et inclusif qui permet aux citoyennes et aux citoyens de développer leur plein potentiel.

