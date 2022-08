Le 3 octobre, on inverse la tendance. Tout le monde vote.

« Notre société doit continuer à s'interroger sur les moyens à prendre pour intéresser les électrices et les électeurs. La participation électorale est une responsabilité partagée par plusieurs acteurs de notre société; les initiatives doivent être multiples. Tout le monde doit pouvoir s'approprier le geste de voter, considérer qu'il est à sa portée. Par sa simplicité et son humour un peu absurde, notre campagne permet de renforcer cette idée que le vote est accessible à toutes et à tous, et cela me tient vraiment à cœur », a ajouté M. Reid.

Le style d'humour de la campagne a le potentiel de créer un mouvement de partage sur les médias sociaux, où l'institution est très active. Pour ces élections, Élections Québec fait d'ailleurs son entrée sur TikTok, tout en prenant des mesures de sécurité particulières pour limiter les risques liés à l'utilisation de cette application.

Des publicités informatives seront également déployées, jusqu'au 3 octobre, pour que l'électorat ait tous les renseignements nécessaires pour voter. Le site Web d'Élections Québec, accessible au www.elections.quebec, contient d'ailleurs toute l'information pertinente en vue des élections.

Pour en savoir plus

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution neutre et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de promouvoir les valeurs démocratiques québécoises. Elle compte notamment sur les 125 directrices et directeurs du scrutin, aux quatre coins du Québec, qui sont responsables d'organiser les élections dans les 125 circonscriptions électorales.

Le directeur général des élections, M. Pierre Reid, est disponible pour accorder des entrevues aux médias qui en feront la demande.

SOURCE Élections Québec

Renseignements: Source : Service des relations avec les médias, Élections Québec, 418 644-3320 ou 1 888 870-3320, [email protected]