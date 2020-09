Le 211 Grand Montréal franchit le cap des 100 000 appels

MONTRÉAL, le 21 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le 211 Grand Montréal a franchi le cap des 100 000 appels, témoignant ainsi du rôle clé que joue le service téléphonique dans la chaîne de soutien social et communautaire. Plus de deux ans après son lancement dans la Communauté métropolitaine de Montréal, de nombreux citoyens, mais aussi des professionnels des milieux de la santé et des services sociaux, des organismes communautaires et des élus ont adopté ce numéro à trois chiffres faciles à retenir, le 2-1-1.

Le 211 est, rappelons-le, un service d'information et de référence vers plus de 5 000 organismes sociocommunautaires du Grand Montréal. C'est à la fois une ligne téléphonique disponible en 200 langues grâce à un service d'interprète, un répertoire en ligne complet et mis à jour annuellement sur le site 211qc.ca, qui a reçu plus de 1,6 millions de visites à ce jour, ainsi qu'un outil d'analyse sociale, qui permet à la fois de brosser un portrait des besoins exprimés par les appelants, et de constater quels sont les services manquants afin d'en alerter les élus. Ces données sont d'ailleurs en ligne depuis le début de la pandémie.

CITATIONS

« Je suis très fière de l'équipe qui travaille assidûment pour assurer la qualité de notre service. Merci à nos partenaires de la Communauté métropolitaine de Montréal et à Centraide du Grand Montréal de nous permettre de poursuivre notre mission, informer pour aider, et d'avoir répondu présents en mars au début de la pandémie de la COVID-19. Nous avons eu les outils et les ressources nécessaires pour faire face à une hausse encore jamais vue des appels et des visites en ligne. Nous sommes prêts en cas de deuxième vague ».

- Pierrette Gagné, directrice générale du Centre de Référence du Grand Montréal et gestionnaire du service 211 Grand Montréal.

« Trop souvent les personnes plus vulnérables ou vivant des difficultés baissent les bras parce qu'elles ne savent tout simplement pas où chercher. Le 211 leur permet de trouver rapidement l'aide dont elles ont véritablement besoin et ces chiffres démontrent à quel point le service est devenu essentiel, particulièrement dans les derniers mois alors que la pandémie a augmenté significativement le nombre de personnes ayant des besoins primaires criants à combler. »

- Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal

« Le 211 joue un rôle crucial, encore plus important en temps de crise. Depuis le début de la pandémie, de nombreux citoyens ont été confrontés pour la première fois à des besoins auxquels ils ne pouvaient plus répondre par leurs propres moyens. Pour d'autres, les ressources habituelles n'étaient plus disponibles ou ne parvenaient pas à répondre à la demande devenue soudainement trop élevée. Le 211 a aidé les personnes vulnérables à trouver des ressources et des services accessibles et disponibles. Le nombre, la provenance et la nature des appels reçus ont aussi permis à Centraide et aux autres partenaires des différentes cellules de crise d'évaluer les besoins et les efforts additionnels à déployer sur le terrain. »

- Lili-Anna Pereša, présidente et directrice générale de Centraide du Grand Montréal.

À propos du service 211 Grand Montréal - Géré par le Centre de référence du Grand Montréal, le 211 Grand Montréal est un service d'information et de référence vers plus de 5000 ressources sociocommunautaires. C'est à la fois une ligne téléphonique, une banque de ressources en ligne sur le site 211qc.ca et un outil d'analyse sociale pour éclairer les élus et acteurs du communautaire sur les besoins et les besoins non comblés des citoyens. Le service est gratuit et confidentiel. Il est soutenu financièrement par la Communauté métropolitaine de Montréal, Centraide du Grand Montréal et par le gouvernement du Québec.

À propos du Centre de référence du Grand Montréal - Le Centre de Référence du Grand Montréal a pour mission d'informer pour aider depuis 1956. En plus du 211 Grand Montréal, le Centre gère les lignes Drogue : aide et référence, Jeu : aide et référence, ainsi que le programme de TéléCounseling pour joueurs excessifs.

À propos de la Communauté métropolitaine de Montréal - Créée en 2001, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) est un organisme de planification, de coordination et de financement qui regroupe 82 municipalités, soit 4 millions de personnes réparties sur plus de 4 360 km2. La CMM exerce des compétences dans les domaines de l'aménagement du territoire, du développement économique, du logement social, du transport en commun et de l'environnement.

À propos de Centraide du Grand Montréal - Centraide du Grand Montréal, partenaire stratégique du 211, intervient sur le territoire de Laval, Montréal et la Rive-Sud. En période pré-COVID-19, près de 57 000 bénévoles s'impliquaient au sein des quelque 350 organismes qu'il soutient annuellement. Grâce à son Fonds d'urgence COVID-19, au Projet jeunesse et aux programmes d'aide du gouvernement du Canada, Centraide du Grand Montréal a investi près de 16 M$ additionnels lors des derniers mois (en date du 10 juillet) auprès de 550 organismes communautaires pour répondre aux besoins urgents. Au Québec, Centraide est présent dans 18 régions et reçoit l'appui d'entreprises, d'institutions privées, publiques et parapubliques et de grandes organisations syndicales. Les fonds recueillis sont investis localement pour briser le cycle de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Pour plus de détails : centraide-mtl.org.

