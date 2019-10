Le 20e Bal de la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants : Artistes, ministres et gens d'affaires amassent 1 244 000 $ pour aider le Children à Panser autrement!

Le Grand bal masqué du Children a permis d'amasser 1 244 000 $. Les sommes recueillies soutiendront le Fonds pour la santé des enfants, qui permet entre autres l'achat d'équipement médical et chirurgical de pointe, ainsi que le financement de projets et de programmes innovants servant de modèles à l'échelle internationale.

« Le Bal du Children a une fois de plus réuni notre communauté pour appuyer les soins de calibre international et les traitements novateurs offerts par l'Hôpital de Montréal pour enfants, déclare André Beaulieu. Je tiens à remercier mon coprésident, Joseph Broccolini, mes collègues de la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants ainsi que toutes les personnes et les sociétés qui ont pris part au Bal pour avoir contribué à la création d'un merveilleux événement qui reflète notre engagement collectif pour l'avenir de nos enfants. »

« Le monde des affaires joue un rôle essentiel dans le rayonnement de l'Hôpital de Montréal pour enfants. C'est pourquoi Broccolini est fière d'aider le Children à acquérir les ressources nécessaires pour traiter et guérir ses jeunes patients et conserver sa réputation internationale d'excellence », souligne M. Broccolini.

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation, ainsi que le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, étaient au nombre des participants à cette soirée animée de main de maître par Ben Mulroney.

Des artistes unis pour le Children

Les invités se sont laissés séduire par une émouvante performance musicale mettant en vedettes plusieurs artistes québécois de renom. Sous la direction artistique de Manuel Tadros, Ludovick Bourgeois, France Castel, le jeune soprano Mathias Finzi, Charles Kardos, Éric Lapointe, Marie-Evelyne Lessard, Marina Orsini, Marie-Denise Pelletier, Martine St-Clair et Jonas Tomalty ont gracieusement repris un grand succès d'Yves Duteil, Prendre un enfant.

Un prestigieux Cabinet de campagne au service des enfants malades

La soirée a également permis de révéler le prestigieux Cabinet de campagne de la Fondation qui soutiendra les efforts du Children dans sa quête pour recueillir 200 M$ à l'occasion de la plus ambitieuse campagne de financement de son histoire. Présidé par l'Honorable L. Yves Fortier, et coprésidé par Vincent Duhamel, Isabelle Marcoux, Jean Raby, Kim Thomassin, Jonathan Wener, C.M. et Darryl White, le Cabinet, composé de 40 grands philanthropes et membres influents du milieu des affaires québécois, est déterminé à continuer à changer le visage de la pédiatrie au Québec et de part le monde en promouvant, entre autres, les innovations mises de l'avant par le Children ainsi que ses innombrables façons de guérir.

Merci du fond du cœur !

Nous tenons à remercier sincèrement la Banque Nationale, Bell, Broccolini, la Fondation Air Canada, la Fondation Gustav Levinschi, Pfizer, et TFI International qui ont contribué à perpétuer une précieuse tradition en commanditant les Prix d'excellence qui, chaque année, reconnaissent la contribution exceptionnelle de membres du personnel du Children et de bénévoles envers le mieux-être des enfants malades et de leur famille. Plusieurs grands partenaires ont également répondu à l'appel lancé par les coprésidents d'honneur, notamment Assistenza International, Caisse de dépôt et placement du Québec, Corporation immobilière Kevric inc., Desjardins Assurances, HR Reit, Pratt & Whitney Canada et RBC. Merci également à nos grands donateurs tels que ALRE Properties Inc., BGIS, BMO Groupe financier, CAE Inc., CGI, Corporation Fiera Capital, Fondation Azrieli, Happy Duck Investments, Mintz Global Screening, O3 Mining Inc., Plusgrade LP et WSP Global.

« Au nom de la Fondation, je tiens à remercier MM. Beaulieu et Broccolini pour leur engagement envers le Children et leur grande générosité, a déclaré Renée Vézina, présidente de la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants. Merci également aux membres du comité organisateur, à nos partenaires et bénévoles ainsi qu'à Manuel Tadros et aux artistes invités qui ont contribué à rendre cette 20e édition des plus mémorables. Enfin, un merci tout spécial à notre Cabinet de campagne qui, grâce à son soutien inestimable, permettra au Children de continuer à Panser autrement. »

