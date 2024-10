Le 175e anniversaire de la Cour d'appel du Québec - Dévoilement d'activités pour tous!

MONTRÉAL, le 15 oct. 2024 /CNW/ - La Cour d'appel du Québec est enthousiaste de lancer la programmation des événements visant à souligner son 175e anniversaire. Ces activités, qui se dérouleront au courant de la prochaine année judiciaire, toucheront autant la communauté juridique que le grand public, y compris les étudiants et les jeunes.

« La Cour d'appel a démontré au fil du temps sa capacité à mettre la qualité de la justice au cœur de ses actions », a indiqué la juge en chef du Québec, l'honorable Manon Savard, dans le cadre de l'annonce de la programmation. « J'invite la communauté juridique ainsi que le grand public à participer aux activités organisées pour le 175e anniversaire de la Cour. Ils pourront ainsi en apprendre plus sur le rôle primordial qu'elle a joué dans la protection et le rayonnement du droit civil québécois. »

La Cour d'appel du Québec a été créée en 1849 et siège de façon continue depuis lors, tant à Québec qu'à Montréal. Plus haute instance judiciaire de la province, son engagement envers les notions d'indépendance et d'impartialité judiciaires, ainsi que ses efforts soutenus pour assurer l'accès à la justice, en font aujourd'hui l'un des piliers de la primauté du droit au Québec.

Plusieurs activités auront lieu dans les prochains mois pour marquer le 175e anniversaire de la Cour d'appel du Québec, notamment :

Une activité pour reconnaître la contribution des employés de la Cour , anciens et actuels, est organisée le 15 octobre 2024. Les employés des deux sièges pourront notamment assister à une conférence sur l'histoire de la Cour et sur l'architecture de l'édifice Ernest-Cormier, siège montréalais de la Cour.

Un symposium bilingue, au siège de Montréal, les 17 et 18 octobre 2024. Les participants auront droit à un véritable voyage dans le temps qui leur permettra de porter un regard sur le passé, tout en offrant une perspective sur la réalité d'aujourd'hui et une vision de la Cour de demain. La première journée du symposium se clôturera par un cocktail au cours duquel prendront la parole notamment l'ancien premier ministre, Lucien Bouchard, et l'actuel ministre de la Justice, Simon Jolin-Barette. Pour plus d'informations : Colloque du 175e anniversaire de la Cour : encore quelques places disponibles - Cour d'appel du Québec (courdappelduquebec.ca)

Un colloque sur la pratique à la Cour d'appel se tiendra à Québec, conjointement avec le Barreau de Québec, le 28 novembre 2024. Organisé au Centre des congrès de Québec, ce colloque offrira plusieurs ateliers de formation ainsi qu'un débat oratoire enlevant entre Me Jacques Larochelle et Me Olivier Desjardins sur la question : Quel arrêt de la Cour d'appel a le plus marqué l'histoire? Pour plus d'informations : Colloque du 175e anniversaire de la Cour d'appel et du Barreau de Québec - Barreau de Québec (barreaudequebec.ca)

En cours d'année, la Cour ira siéger dans deux universités québécoises. Le 4 décembre 2024 à l'Université Laval, une formation de la Cour entendra un dossier devant les étudiants et le public. Un dossier sera également entendu à l'hiver 2025 à l'Université de Montréal.

Le 7 janvier 2025 sera souligné le 175e anniversaire de la première audience de la Cour d'appel. C'est le 7 janvier 1850, à Québec, que la Cour siégea pour la première fois de son histoire. Ce premier banc était évidemment composé de trois juges hommes. Pour faire un clin d'œil au passé, la formation du 7 janvier 2025, 175 ans plus tard, sera composée de femmes uniquement : les honorables Manon Savard, Julie Dutil et Marie-France Bich.

Le 29 mars 2025 aura lieu une journée portes ouvertes dans l'emblématique édifice Ernest-Cormier. Des visites guidées des lieux seront au programme. Ce sera également l'occasion pour le public d'assister à une séance de questions-réponses avec des juges de la Cour animée par Yves Boisvert. Cette activité s'inscrit aussi dans la programmation des Rendez-vous Visez Droit, organisés par le Barreau de Montréal.

Une activité de retrouvailles des recherchistes aura lieu en mai 2025 à Montréal. Les anciens et actuels recherchistes de la Cour d'appel seront invités à se retrouver, en compagnie des juges de la Cour.

En collaboration avec Éducaloi, des ateliers seront animés par des juges de la Cour dans des écoles du Québec. Les juges auront ainsi l'occasion d'aller à la rencontre des élèves afin de les sensibiliser au droit et au système de justice.

Des visites d'étudiants en techniques juridiques auront lieu en cours d'année aux deux sièges de la Cour. Outre les visites du greffe et des salles d'audience, les étudiants auront l'occasion de rencontrer le personnel et les juges de la Cour.

Parution d'un livre sur l'histoire de la Cour d'appel du Québec. Ce livre retrace l'évolution de la Cour d'appel depuis 1849, tant sur le plan structurel et administratif que politique et culturel.

Lancement d'un nouveau site Internet. La Cour d'appel dévoilera en cours d'année son nouveau site Internet, plus convivial et accessible, tant pour les avocats et avocates que pour les personnes non représentées.

À l'approche de ces activités, plus de détails seront publiés sur le site Internet de la Cour à l'adresse suivante : Accueil - Cour d'appel du Québec (courdappelduquebec.ca)

