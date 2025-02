175e anniversaire de la Cour d'appel du Québec - La Cour ouvre ses portes!

QUÉBEC, le 17 févr. 2025 /CNW/ - Le samedi 29 mars prochain, la Cour d'appel du Québec tiendra une journée portes ouvertes, permettant ainsi au public de découvrir le plus haut tribunal de la province, qui célèbre cette année ses 175 ans.

Ce sera une occasion unique de participer à une visite guidée où des juges, des avocats et des membres du personnel expliqueront leur travail, leur rôle et le fonctionnement de la Cour. Les visiteurs pourront visiter le magnifique édifice Ernest-Cormier, les salles d'audience et le greffe. À 14h30, le public pourra assister à une rencontre animée par le journaliste Yves Boisvert, qui échangera avec des juges de la Cour. Cet événement s'inscrit dans le cadre des Rendez-vous VISEZ DROIT organisés par le Barreau de Montréal.

Activités à la Cour d'appel du Québec* (100 rue Notre-Dame Est)

Visites guidées de la Cour d'appel : 12 h à 13 h 45

Rencontre avec le public : Un rendez-vous à ne pas manquer! : 14 h 30 à 15 h 30

Le public en apprendra plus sur la Cour d'appel du Québec lors de cette activité animée par Yves Boisvert . Un panel de juges de la Cour d'appel répondra aux questions du journaliste chevronné. Les membres du public sont invités à réserver leur place et proposer des questions qui pourraient être adressées aux juges de la Cour à partir du lien suivant : https://shorturl.at/Ser6G

*Il est conseillé de se présenter à l'avance et voyagez léger afin de passer rapidement les arches de sécurité.

Pourquoi visiter l'édifice Ernest-Cormier?

Explorer l'édifice Ernest-Cormier permet non seulement de découvrir un bâtiment important du patrimoine architectural québécois, mais aussi de plonger dans l'histoire judiciaire de la province. Inauguré en 1926, l'édifice sera d'abord exclusivement dédié à l'administration de la justice, accueillant les cours de juridiction criminelle. Puis, au fil du temps, l'activité judiciaire perdit son exclusivité des lieux. Bureaux de députés provinciaux, archives nationales, conservatoires de musique et d'art dramatique : la vocation de l'édifice évolua tout au long du 20e siècle. Au tournant du 21e, un important projet de restauration de l'immeuble permit à la justice de réinvestir les lieux et en fera le siège montréalais de la Cour d'appel du Québec. La visite permet d'apprécier l'atmosphère unique des espaces intérieurs, dont l'impressionnant hall d'entrée et la prestigieuse salle d'audience Louis-Hippolyte Lafontaine.

Pour plus de détails sur les activités : www.visezdroit.com.

