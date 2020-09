« Cette édition historique virtuelle du FIFBM 2020 met l'accent sur des réalités qui ont bousculé les conventions, marqué notre temps et changé notre façon de voir le monde. Nous nous sentons privilégiés de pouvoir amplifier la voix de plus de cinéastes noirs à un moment aussi important de notre histoire », a déclaré Fabienne Colas, présidente et fondatrice du FIFBM.

Quelques films à ne pas manquer cette année : Back of the Moon, Binti, Lusala, Le Cubain (The Cuban), The Last Tree, We are the Heat, Black Boys, Kenbe Fem, Mrs. F, T Gros, Land of Dry Bones et plus encore !

PANELS ET ÉVÈNEMENTS À NE PAS MANQUER :

Le BLACK MARKET du FIFBM, co-présenté par Téléfilm Canada et le Conseil des Arts et des Lettres du Québec, est dédié à l'industrie du cinéma avec des tables rondes puissantes et GRATUITES: « Racebending » dans le cinéma et la télévision; Black Stories Matter (Les Histoires noires comptent), Où est l'argent?, Les femmes noires derrière la caméra, Rencontrez les cinéastes.

Le FIFBM DANS LES QUARTIERS - présenté par Desjardins - permettra à des jeunes d'avoir accès GRATUITEMENT à une ciné-causerie le 25 septembre à 19h à la Maison Culturelle et Communautaire de Montréal-Nord.

Le PROGRAMME JEUNESSE DU FIFBM qui inspirera les enfants à travers la découverte de films sur les réalités noires.

Autre nouveauté cette année, le PRIX CHOIX DU PUBLIC! Chaque détenteur d'une Passe Tout Accès du FIFBM pourra voter pour ses films préférés sur la plateforme de visionnement en ligne du Festival dans plusieurs catégories. Les gagnants seront annoncés le lundi 5 octobre.

SOURCE Festival International du Film Black de Montréal

