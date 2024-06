Un événement de premier plan favorisant la coopération et l'innovation en matière d'infrastructures mondiales

MACAO, 22 juin 2024 /CNW/ - Le 15e International Infrastructure Investment and Construction Forum (IIICF), organisé conjointement par la China International Contractors Association (CHINCA) et le Macao Trade and Investment Promotion Institute (IPIM), s'est tenu à Macao le 20 juin 2024.

Reconnu comme un événement mondial de premier plan pour la collaboration en matière d'infrastructure, l'IIICF sert de plateforme internationale clé pour améliorer la connectivité de l'infrastructure dans le cadre de la Belt and Road Initiative. Cette année, le forum a attiré plus de 3 500 chefs de file de l'industrie de plus de 70 pays, représentant 800 organisations.

Le thème de la « connectivité numérique verte innovante » a réuni plus de 200 conférenciers pour explorer cette industrie en plein essor et participer à des dialogues stimulants sur des sujets émergents comme la transition énergétique, l'évolution numérique, l'investissement respectueux de l'environnement, la gestion des facteurs ESG, l'intégration numérique des projets d'ingénierie internationaux, le règlement des différends, l'atténuation des risques et la connectivité des infrastructures régionales. Les discussions visent à apporter l'expertise et les solutions novatrices de la Chine à la coopération internationale en matière d'infrastructure, à catalyser une nouvelle croissance des partenariats d'infrastructure entre la Chine et les pays impliqués dans la Belt and Road Initiative, et à favoriser le consensus et les idées pour le développement durable de l'industrie mondiale des infrastructures.

La surface d'exposition a augmenté de 60 % par rapport à l'année précédente, plus de 90 % des kiosques étant personnalisés pour répondre aux spécifications des exposants. L'exposition présente quatre points saillants principaux :

Accent sur la protection de l'environnement à faibles émissions de carbone : Avec la technologie verte à l'avant-garde, l'exposition met en lumière les dernières avancées en matière d'énergie propre, de pratiques de construction écologiques, d'innovations en matière de matériaux écoénergétiques, de techniques de traitement des eaux usées et de mise en œuvre réussie de villes intelligentes;

Avec la technologie verte à l'avant-garde, l'exposition met en lumière les dernières avancées en matière d'énergie propre, de pratiques de construction écologiques, d'innovations en matière de matériaux écoénergétiques, de techniques de traitement des eaux usées et de mise en œuvre réussie de villes intelligentes; Innovation et leadership technologique : L'accent est mis sur l'exposition de robots de construction, d'équipements de détection et de surveillance intelligents, de systèmes d'ordonnancement intelligents, de technologies de conduite autonome, de méthodes de construction intelligentes, de nouveaux matériaux d'ingénierie et de solutions de construction préfabriquées;

L'accent est mis sur l'exposition de robots de construction, d'équipements de détection et de surveillance intelligents, de systèmes d'ordonnancement intelligents, de technologies de conduite autonome, de méthodes de construction intelligentes, de nouveaux matériaux d'ingénierie et de solutions de construction préfabriquées; Intégration numérique et autonomisation intelligente : Une exposition complète de solutions d'infrastructure numérique et l'application de mégadonnées, de l'informatique en nuage et de l'Internet des objets (IdO) dans des projets d'ingénierie internationaux. Cette exposition présentera également les dernières pratiques en matière de transformation numérique pour la gestion de projets et le développement urbain.

Une exposition complète de solutions d'infrastructure numérique et l'application de mégadonnées, de l'informatique en nuage et de l'Internet des objets (IdO) dans des projets d'ingénierie internationaux. Cette exposition présentera également les dernières pratiques en matière de transformation numérique pour la gestion de projets et le développement urbain. Connectivité et réussite de la collaboration : Cette exposition souligne les projets phares qui démontrent la connectivité des infrastructures mondiales et la participation de la Chine aux efforts de construction conjoints dans les pays et les régions ciblés par la Belt and Road Initiative Ces projets comprennent les ports, les autoroutes, les ponts, les chemins de fer, les aéroports et les projets de développement urbain mettant en valeur la force de la marque de construction chinoise.

L'exposition simultanée de cette année au forum a connu une amélioration importante, s'appuyant sur le succès retentissant de l'édition de l'an dernier. L'événement offre une solide présentation d'exposants et d'organisations sans précédent, composée d'entreprises d'ingénierie de pointe, dont China Communications Construction, China State Construction Group et China Railway Construction, pour n'en citer que quelques-unes. Ces entreprises sont reconnues pour leurs grandes prouesses technologiques et leurs capacités d'intégration des ressources. À leurs côtés se trouvent des fabricants d'équipement et de communications de premier plan, comme Huawei, Caterpillar et LiuGong, qui représentent l'avant-garde de l'intelligence numérique et des technologies d'innovation verte. De plus, l'exposition comprend des délégations d'entreprises locales envoyées par les autorités commerciales de plusieurs provinces, enrichissant davantage sa diversité et sa profondeur.

Cette année marque le 15e anniversaire du très réussi International Infrastructure Investment and Construction Forum. Au cours des 15 dernières années, le forum a attiré plus de 30 000 participants du monde entier, dont plus de 570 au niveau ministériel ou supérieur. L'événement a catalysé le développement de plus de 180 projets d'infrastructure internationaux, dont la valeur contractuelle totale dépasse les 100 milliards de dollars américains. Il a joué un rôle central dans la promotion d'une coopération pragmatique en matière d'investissement et de construction dans les infrastructures entre les entreprises d'ingénierie chinoises et les pays partenaires impliqués dans la Belt and Road Initiative

