L'Institut de radioprotection du Canada tiendra son déjeuner annuel de sensibilisation à l'intention de ses partenaires en radioprotection

tiendra son déjeuner annuel de sensibilisation à l'intention de ses partenaires en radioprotection L'Institut a été fondé en 1980 en réponse à la catastrophe d' Elliot Lake , en Ontario

, en Il s'agit d'un organisme unique au Canada , le seul organisme à but non lucratif indépendant de l'industrie et du gouvernement qui se consacre exclusivement à la radioprotection

TORONTO, le 12 juin 2025 /CNW/ - L'Institut de radioprotection du Canada célèbre son 45e anniversaire en 2025. L'Institut est un organisme national indépendant qui se consacre à la radioprotection. Depuis plus de quarante ans, il sert les Canadiens en tant que porte-parole national de confiance de l'intégrité scientifique, offrant des réponses à des questions complexes touchant la radiation selon le principe « Good Science in Plain Language® ».

Pour souligner son 45e anniversaire, l'Institut tiendra son déjeuner annuel de sensibilisation à l'intention de ses partenaires en radioprotection. Cet événement aura lieu demain, le vendredi 13 juin, à 9 h, à la Hart House du campus St. George de l'Université de Toronto. Le déjeuner réunira des partenaires clés de l'Institut de la province de l'Ontario et d'ailleurs.

Veuillez noter que l'événement en personne affiche complet, mais que vous avez toujours la possibilité de participer en ligne.

Cliquez ici pour vous inscrire comme participant en ligne.

Voici les détails de l'événement :

L'invité d'honneur est M. Joel Moody , directeur général de la prévention de l' Ontario et sous-ministre adjoint, ministère du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences.





, directeur général de la prévention de l' et sous-ministre adjoint, ministère du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences. Tanja Perko , chercheuse principale, chef de projet scientifique et professeure au Centre de recherche nucléaire belge (SCK CEN) et à l'Université d' Anvers en Belgique, sera la conférencière principale.





, chercheuse principale, chef de projet scientifique et professeure au Centre de recherche nucléaire belge (SCK CEN) et à l'Université d' en Belgique, sera la conférencière principale. Des sujets pertinents pour la santé et la sécurité dans chaque industrie seront abordés lors de la réunion. Avec l'aide de Tanja Perko , notre conférencière principale, nous explorerons le sujet de la communication des risques et de la perception des risques et, en ce qui concerne la conversation sur la sécurité en général, les nouvelles technologies et, plus particulièrement, la radioprotection.





, notre conférencière principale, nous explorerons le sujet de la communication des risques et de la perception des risques et, en ce qui concerne la conversation sur la sécurité en général, les nouvelles technologies et, plus particulièrement, la radioprotection. Dans le monde des technologies en évolution rapide, des petits réacteurs modulaires (PRM) aux appareils de radiographie portatifs, l'organisme demeure inébranlable dans son engagement à fournir aux milieux de travail, aux établissements scolaires et aux collectivités du Canada des directives indépendantes en matière de radioprotection qui reposent sur des renseignements scientifiques de qualité et des pratiques exemplaires.





des directives indépendantes en matière de radioprotection qui reposent sur des renseignements scientifiques de qualité et des pratiques exemplaires. L'Institut a été fondé en 1980 en réponse directe et indépendante à la catastrophe humaine dans les mines d'uranium d' Elliot Lake , où des mineurs en bonne santé ont été exposés à des quantités excessives de radon et de produits de filiation du radon dans l'environnement minier souterrain.

Citation principale :

« L'Institut de radioprotection du Canada a été créé pour veiller à ce qu'une catastrophe radiologique comme les mines d'Elliot Lake ne se reproduise plus jamais. Dans les années 1980, la mission de l'Institut était de sauver des vies, et nous perpétuons aujourd'hui ce fier héritage. 45 ans plus tard, l'Institut continue de rendre hommage à ses origines et de servir les mineurs d'uranium tout en offrant un large éventail de services à presque tous les secteurs industriels et sociétaux au Canada. »

Natalia Mozayani, présidente et cheffe de la direction, Institut de radioprotection du Canada.

Consultez le site Web de l'Institut de radioprotection du Canada à l'adresse . www.radiationsafety.ca.

Suivez l'Institut de radioprotection du Canada sur X à @RSICanada et sur Facebook.

SOURCE The Radiation Safety Institute of Canada

Pour en savoir plus ou pour organiser une entrevue avec un porte-parole de l'Institut de radioprotection du Canada, écrivez à : [email protected]