VISUELS DISPONIBLES ICI

MONTRÉAL, le 16 juillet 2020 /CNW Telbec/ - À la suite de l'annonce en mai 2019 de son plus important projet à ce jour, le Groupe Brivia est heureux de lancer aujourd'hui la construction de ce qui sera la plus haute tour résidentielle de Montréal, le 1 Square Phillips. Le début des travaux de ce projet d'envergure, évalué à 560 millions de dollars pour la première phase, sonne la relance de l'économie du Québec et de sa métropole.

Le Groupe Brivia a procédé ce matin à la traditionnelle pelletée de terre marquant le début des travaux de ce projet immobilier qui transformera le visage de la métropole. Celui-ci s'érigera entre les rues Place Phillips et Saint-Alexandre, dans le quadrilatère délimité par la rue Sainte-Catherine et le boulevard René-Lévesque et atteindra une hauteur de 232,5 m (par rapport au niveau du fleuve), soit 61 étages. Le lancement des travaux a notamment eu lieu en présence de plusieurs partenaires du projet, dont madame Anik Shooner et monsieur Jean-Pierre LeTourneux, architectes et associés principaux, Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Architectes, ainsi que monsieur Claude Cormier, architecte paysagiste chez Claude Cormier + Associés. Les partenaires financiers du projet, BMO et la Banque de Chine (Canada) étaient également présents pour souligner le lancement.

Alors que la construction débute, ce sont 75% des 498 unités de condominium qui ont trouvé preneur, et s'ajoutent à celles-ci 298 unités locatives pour l'ensemble de la première phase. Le 1 Square Phillips offrira des services et des installations jamais vus à Montréal. Un Sky Lounge de 5 700 pi2, aménagé au 50e étage, permettra aux résidents et à leurs invités de profiter de l'une des vues les plus spectaculaires de Montréal. Au même étage, un jardin extérieur de 4 100 pi2 apportant verdure et fraîcheur permettra d'admirer l'un des panoramas les plus exceptionnels de la ville. Les résidents et leurs invités profiteront d'un spectacle changeant au quotidien grâce à de hautes palissades vitrées.

Un parc canin exclusif, un espace santé de 12 000 pi2 incluant un studio de yoga, une piscine et des spas, une zone d'accueil réfrigérée pour la livraison de repas ainsi que des trottoirs chauffants, sont autant d'autres éléments uniques qui feront du 1 Square Phillips un projet qui viendra redéfinir l'art de vivre au centre-ville.

La forte densité du projet, un système VRF de climatisation et de chauffage ainsi qu'une fenestration à haute performance énergétique, réfléchissant davantage la lumière en été et l'absorbant mieux en hiver, permettront au 1 Square Phillips d'avoir une empreinte carbone minimale. La présence de trois toits verts, de membranes blanches sur la toiture et de nombreux arbres limitera la création d'îlots de chaleur.

Un projet unique, lancé dans un contexte unique

Le Groupe Brivia et ses partenaires ont redoublé d'ardeur au cours du printemps pour donner aujourd'hui, tel que prévu dans l'échéancier, le coup d'envoi à la construction de la première phase du projet qui sera livrée au cours de l'année 2024. Aujourd'hui, avec ce projet unique et phare pour Montréal, le Groupe Brivia s'inscrit incontestablement comme l'un des acteurs de premier ordre participant à la relance économique de la métropole. Ce sont plusieurs centaines d'employés et de professionnels qui amorceront l'excavation et la construction dans les prochaines semaines. L'édification de la plus haute tour résidentielle à Montréal générera de l'activité économique chez plus de 16 partenaires, consultants, et plusieurs fournisseurs impliqués dans le projet.

« Les derniers mois n'ont pas été de tout repos, mais je suis très heureux aujourd'hui d'annoncer que les travaux de construction du 1 Square Phillips peuvent débuter tel que prévu. Il s'agit d'un projet unique qui saura répondre aux attentes des futurs résidents et qui fera certainement la fierté de Montréal. Avec cette première phase, le Groupe Brivia jouera un rôle clé dans la relance de l'économie de la métropole et tout particulièrement de son centre-ville. Les projets d'investissements dans le secteur immobilier jouent un rôle d'importance et notre Groupe entend répondre à l'appel. Montréal est sur une voie ascendante depuis quelques années en matière de développement, et nous continuons à croire fermement en notre ville », a souligné M. Kheng Ly, fondateur et PDG du Groupe Brivia.

Une bouffée d'air frais pour le centre-ville

Pour le tissu économique du centre-ville de Montréal, et notamment pour les commerces de détail et les restaurants, l'amorce de la construction du 1 Square Phillips arrive comme une bouffée d'air frais. À la livraison de la première phase du projet en 2024, ce sont 1100 nouveaux résidents qui déménageront aux abords des boutiques de la rue Sainte-Catherine et du Quartier des spectacles et qui auront le bonheur de trouver tout ce dont ils ont besoin à un jet de pierre.

« En temps normal, le centre-ville de Montréal est fréquenté quotidiennement par près de 400 000 travailleurs et habité par 40 000 résidents. La crise que nous traversons nous prouve à quel point il est essentiel de pouvoir compter sur un plus grand nombre de résidents pour avoir un centre-ville fort et résilient. Un projet comme le 1 Square Phillips va permettre de créer un milieu de vie supplémentaire et ainsi de soutenir durablement la vitalité commerciale du secteur », a mentionné M. Émile Roux, directeur général de Destination Centre-Ville.

À propos du Groupe Brivia

Fondé à Montréal en 2000, le Groupe Brivia est un promoteur et investisseur immobilier qui compte à son actif un nombre grandissant de projets dans les régions de Montréal, Québec et Toronto. Sa filiale Brivia Management est une firme intégrée de services professionnels en gestion du développement. Parmi les projets majeurs du Groupe Brivia, mentionnons YUL Condominiums, Stanbrooke, QuinzeCent et LB9.

SOURCE Groupe Brivia

Renseignements: Stéphanie Napky Couture | 514-622-6050

Liens connexes

https://briviagroup.ca/