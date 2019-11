Le 1 Square Phillips : Forte demande pour la plus haute tour résidentielle de Montréal

Le 1 Square Phillips offrira des services et des installations jamais vus à Montréal. Un Sky Lounge de 5 700 pi 2 , aménagé au 50 e étage, permettra aux résidents et à leurs invités de profiter de l'une des vues les plus spectaculaires de Montréal. Avec des intersalons, une salle de jeux et du cotravail, cet espace deviendra une destination prisée du centre-ville.

Au même étage, un jardin extérieur de 4 100 pi2, signé Claude Cormier, apportant verdure et fraîcheur, constituera l'un des plus exceptionnels panoramas de Montréal. Les résidents et leurs invités profiteront d'un spectacle changeant au quotidien grâce à un panorama vitré.

De fait, l'ensemble du développement paysager du projet est sous la responsabilité de M. Cormier qui y implantera une œuvre paysagère inspirée du square Phillips et de la présence d'Édouard VII. Un tapis pavé d'entrée en motif Prince de Galles ornera le trajet menant vers le hall de l'édifice; il sera à l'abri des saisons froides en raison d'un système intégré chauffant. Cette allée verte et urbaine apportera une touche de verdure au projet implanté au centre des bâtiments commerciaux actuels. Elle servira de point d'entrée exclusive à la future communauté du 1 Square Phillips.

« C'est un carrefour entre l'histoire du square Phillips qui commémore Édouard VII et le Montréal moderne qui nous inspire dans cet aménagement extérieur hors norme. Les résidents et les visiteurs seront charmés par un univers feutré et vert, un lieu unique à Montréal », a indiqué M. Claude Cormier, architecte-paysagiste associé de Claude Cormier + associés.

Penthouses et super-penthouses

Bien qu'une offre variée d'unités résidentielles soit proposée, parmi lesquelles certaines unités seront offertes sous la barre des 400 000 $, 24 penthouses et 3 super-penthouses seront parmi les éléments phares du projet. Offrant des superficies allant de 365 pi2 à 3 500 pi2 et un aménagement intérieur haut de gamme, ces unités seront fortement prisées par une clientèle de cadres supérieurs. La signature architecturale du 1 Square Phillips est de Menkes Shooner Dagenais Letourneux Architectes (MSDL) en collaboration avec Hill West Architects de New York.

« Nous avons conçu le 1 Square Phillips afin qu'il s'intègre parfaitement au tissu urbain. Composé de trois grands volumes de différentes hauteurs, il s'harmonisera à la ville avec raffinement. Cette volumétrie singulière ainsi que la création, au 50e étage, d'un spectaculaire lieu extérieur végétalisé permettront d'admirer des vues imprenables du paysage montréalais. Cette flèche émerge d'une oasis créée au cœur de l'îlot; les résidents y jouiront du calme et de la nature tout en profitant de l'activité du centre-ville », explique Anik Shooner, architecte associée principale de MSDL Architectes.

Un parc canin exclusif, un espace santé de 12 000 pi2 incluant studio de yoga, piscine et spas, une zone d'accueil réfrigérée pour la livraison d'épicerie et des trottoirs chauffants sont autant d'éléments uniques qui feront du 1 Square Phillips un projet qui viendra redéfinir l'art de vivre au centre-ville.

La forte densité du projet, un système de chauffage et de climatisation de type VRF ainsi qu'une fenestration à haute performance énergétique, réfléchissant davantage la lumière en été et l'absorbant mieux en hiver, permettront au 1 Square Phillips d'avoir une empreinte carbone minimale. La présence de trois toits verts, de membranes blanches sur la toiture et de nombreux arbres limiteront les îlots de chaleur.

« C'est un projet qui dépasse toutes les attentes d'aujourd'hui. Jamais nous n'avons vu autant d'intérêt de la part des Montréalais pour habiter le centre-ville de Montréal. Ces futurs résidents ont des exigences qui s'appuient sur ce qui se fait de mieux dans les différents marchés immobiliers. C'est ce que le Groupe Brivia entend offrir au 1 Square Phillips. Et nous ne nous arrêterons pas là », a déclaré M. Kheng Ly, fondateur et PDG du Groupe Brivia.

Un influx économique pour les commerces du centre-ville

En attirant plus de 1 100 nouveaux résidents aux abords de la rue Sainte-Catherine, le 1 Square Phillips contribuera de façon directe au développement commercial du centre-ville. Avec de nombreux projets commerciaux à proximité, tel le Time Out Market situé au Centre Eaton de Montréal, le 1 Square Phillips représentera un atout pour les résidents qui profiteront des différentes destinations commerciales du centre-ville à deux pas de leur condo.

« Montréal est une ville unique en Amérique du Nord par la mixité des usages de son centre-ville où l'on retrouve à la fois des travailleurs, des étudiants et des résidents. Pour maintenir cet équilibre et assurer la vitalité du secteur, il est primordial d'attirer de nouveaux résidents. Un projet audacieux comme celui du 1 Square Phillips en est un très bel exemple », précise Émile Roux, directeur général de Destination centre-ville.

Le centre de présentation du projet 1 Square Phillips a officiellement ouvert ses portes au public samedi dernier, le 9 novembre 2019. Il est situé au 539, rue Sainte-Catherine Ouest.

