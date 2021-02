LCI fusionne avec Sterling Capital

HALIFAX, NS, le 1er févr. 2021 /CNW/ - Luedey Consultants Inc. (LCI), une société de services-conseils en régimes d'avantages sociaux très reconnue dans les provinces de l'Atlantique, a annoncé aujourd'hui sa fusion avec Sterling Capital Brokers (Sterling). La société combinée sera l'une des plus grandes sociétés indépendantes de services-conseils en avantages sociaux appartenant à des employés au Canada.

Fondée en 2002 par Bill Luedey, LCI est une société de services-conseil en régimes d'avantages sociaux qui compte plus de 70 clients dans le Canada atlantique, dont des entreprises privées, des employeurs du secteur public et plusieurs métiers de la construction syndiqués. LCI a son siège social à Halifax, en Nouvelle-Écosse, et un bureau à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. L'équipe compte plus de 100 ans d'expérience combinée en services-conseils, notamment l'examen des régimes d'avantages sociaux, la gestion des régimes, l'analyse des demandes de règlement, l'analyse de marché, l'analyse comparative, la communication avec les membres et la coordination des demandes de propositions.

En ce qui concerne l'opération, Bill Luedey, président de LCI, a souligné ceci : « nous vivons une période exaltante, car nous croyons que les forces de LCI et de Sterling conviennent parfaitement aux clients des deux organisations. En ajoutant l'expertise en services-conseils de LCI à l'approche de Sterling en matière de régimes d'avantages sociaux pour les petites et moyennes entreprises, nos services combinés seront bien positionnés pour offrir efficacement des services-conseils utiles sur les avantages sociaux des employés aux clients actuels et éventuels du Canada atlantique et d'autres régions du Canada. »

« Luedey Consultants est une organisation très respectée qui jouit d'une réputation exceptionnelle au Canada atlantique. L'alignement des valeurs fondamentales fait de LCI un partenaire idéal pour Sterling. Grâce à cette fusion, l'entreprise combinée peut exercer ses activités dans de nouvelles régions géographiques tout en intégrant les excellentes capacités de services-conseils internes de LCI, a déclaré le président de Sterling, John Griffin. J'ai vraiment hâte de travailler avec Bill et avec son équipe exceptionnelle. »

Sterling Capital Brokers (Sterling) a été fondée en 2014 et son siège social est situé à Toronto, en Ontario. Sterling est l'une des plus grandes sociétés de services-conseils indépendantes du Canada qui se spécialisent dans les services aux petites et moyennes entreprises à forte croissance. Sterling offre à ses clients des services-conseils complets sur les régimes d'avantages sociaux et des services technologiques personnalisés de gestion des régimes qui lui permettent d'offrir des solutions rapides et adaptées à sa clientèle. Sterling offre aux clients un point de contact unique pour toutes les demandes de renseignements des employés, ce qui permet à leurs clients de se concentrer sur la croissance rapide de leur entreprise.

