MONTRÉAL, le 8 oct. 2024 /CNW/ - LCI Éducation, un leader fièrement québécois dans le domaine de l'enseignement supérieur, reconnu pour son approche innovante et qui détient notamment le Collège LaSalle Montréal et Vancouver, est fier d'annoncer l'inauguration de son nouveau hub européen, LCI Barcelone, dans la métropole espagnole.

Avec l'inauguration de ce nouveau hub, réalisée en partenariat avec Air Canada, l'entreprise québécoise renforce sa position de leader mondial dans l'enseignement supérieur, en alignement parfait avec sa mission d'offrir des opportunités d'apprentissage de classe mondiale aux étudiants du monde entier. Le nouveau hub européen ouvre du même coup de nouveaux horizons pour les étudiants québécois afin de leur permettre de s'engager dans l'un des environnements éducatifs les plus dynamiques au monde.

PHOTOS ET VIDÉOS : CLIQUEZ ICI

Création d'un programme de bourses pour les étudiants du pays

D'ailleurs, LCI Éducation annonce la création d'un programme de 20 bourses d'études annuelles totalisant un investissement de 1,2M$ échelonné sur les trois prochaines années. Ce nouveau programme est ouvert aux étudiants et aux diplômés du Collège LaSalle Montréal et Vancouver souhaitant poursuivre leurs études supérieures à Barcelone. Avec cette perspective d'avoir une expérience européenne et internationale, nos talents d'ici feront le plein d'expériences et de savoirs leur permettant ainsi d'encore mieux contribuer au futur de notre société québécoise.

« LCI Barcelone offre une occasion unique aux apprenants québécois de participer à la mobilité internationale, leur permettant de poursuivre leurs études à l'étranger, de collaborer avec des pairs du monde entier et d'enrichir significativement les professionnels et les personnes qu'ils deviendront », a déclaré Claude Marchand, président et chef de la direction de LCI Éducation. « Ce nouveau hub européen enrichira indéniablement l'expérience académique de nos apprenants et leur offrira un accès à un environnement d'apprentissage multiculturel dans l'une des villes les plus créatives d'Europe. Notre ambition mondiale, ancrée à Montréal, continue de rehausser la réputation du Québec dans le domaine de l'éducation et de garantir que les étudiants canadiens sont bien préparés pour concurrencer dans les industries créatives, tant locales qu'internationales. »

LCI Éducation : une réussite d'un fleuron québécoise sur la scène internationale

Fondée il y a 65 ans avec le Collège LaSalle à Montréal, l'organisation internationale gère aujourd'hui 12 institutions sur cinq continents, accueillant chaque année plus de 20 000 apprenants provenant de plus de 130 pays.

L'approche pédagogique de LCI Éducation, centrée sur l'apprenant, offre un lien direct avec les dernières tendances mondiales dans ces secteurs en pleine croissance. En combinant un modèle d'apprentissage basé sur des projets à de petites classes et à de solides connexions avec l'industrie, cette approche sert de modèle pour l'éducation du 21e siècle.

Le nouveau hub européen : de l'innovation à la durabilité

Le bâtiment de 11 000 m², construit au coût de 50 millions de dollars canadiens, est situé au cœur du quartier le plus créatif et technologique de Barcelone, le district 22@, et pourra accueillir jusqu'à 3 000 étudiants. Le nouveau hub européen à Barcelone propose des programmes de pointe en design, mode, animation et technologies numériques.

LCI Barcelone, l'institution de design la plus internationale de la ville, reflète l'engagement de LCI Éducation en faveur de l'innovation et de la durabilité. Le campus certifié BREEAM® (certification de construction durable) est reconnu pour son design écoénergétique, s'inscrivant dans le leadership canadien en matière de responsabilité environnementale. Les installations ultramodernes comprennent des FabLabs spécialisés, des studios photo et des espaces de travail, conçus pour inspirer la créativité et la collaboration parmi les 3 000 étudiants que le campus accueillera.

Un riche héritage de succès et d'anciens élèves influents

LCI Barcelone s'appuie sur près de 100 ans d'héritage éducatif. D'abord fondée en 1928 comme école de mode, LCI Barcelone propose aujourd'hui des programmes diversifiés en art, design, communication et technologie. Parmi ses anciens élèves renommés figurent des créateurs et professionnels de renommée mondiale, tels que Domingo Rodríguez Lázaro, dont la marque Dominnico est prisée par des célébrités comme Lady Gaga, Rosalía et Beyoncé. D'autres anciens élèves notables incluent Josep Font (créateur), Maria Escoté (créatrice), Ruben Berkeley (animation), Juan Vidal (créateur), et bien d'autres. Cet héritage de succès souligne l'impact mondial de LCI Éducation et son engagement à former la prochaine génération de leaders dans les industries créatives.

Au Québec, des créateurs renommés tels que Marie St-Pierre, Denis Gagnon, Thomas Tait, et le designer de chaussures Jérôme C. Rousseau figurent parmi les anciens élèves distingués du Collège LaSalle Montréal.

À propos de LCI Éducation

LCI Éducation est une communauté internationale d'établissements d'enseignement supérieur qui offre à ses apprenants du monde entier les moyens d'accéder à des opportunités grâce à une éducation de qualité.

Depuis le lancement de son premier campus à Montréal, au Canada, il y a plus de 65 ans, LCI Éducation s'est dotée d'un modèle éducatif éprouvé, ancré dans les valeurs canadiennes de partage et d'engagement.

Notre approche innovante intègre des méthodes d'apprentissage pratique avec les meilleures technologies. Nous formons ainsi des professionnels hautement qualifiés prêts à relever les défis du monde professionnel actuel et futur.

LCI Éducation fait partie du prestigieux cercle des sociétés les mieux gérées au Canada.

SOURCE Lasalle College International inc.

Pour plus d'informations ou pour une demande d'entrevue, veuillez contacter : Maude Samson, Conseillère principale - Cabinet de relations publiques NATIONAL, [email protected], 1-514-250-9058; Maxime Blouin, Gestionnaire des communications corporatives et partenariats, [email protected], 1-418-554-1872