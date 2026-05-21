LCI Éducation et le Collège LaSalle Montréal s'associent à la Fondation Les Petits Rois pour favoriser l'intégration au marché du travail de jeunes adultes vivant avec une déficience intellectuelle

MONTRÉAL, le 21 mai 2026 /CNW/ - Le Collège LaSalle, membre de LCI Éducation, est fier d'annoncer un partenariat avec la Fondation Les Petits Rois. Depuis le 7 mai dernier, son campus de Montréal accueille de jeunes adultes vivant avec une déficience intellectuelle dans le cadre d'un parcours structuré visant à favoriser leur intégration au marché du travail.

À compter de ce printemps, ces jeunes adultes intégreront le milieu de travail du Collège LaSalle selon une formule encadrée qui s'échelonnera sur cinq ans, à raison de deux jours par semaine en milieu de stage sur le campus et de trois jours en classe spécialisée. Ce modèle de plateau de stage, développé avec les partenaires du milieu scolaire et des services spécialisés, vise à soutenir le développement de l'autonomie, des habitudes de travail et de l'intégration sociale et professionnelle.

Par cette initiative, le Collège LaSalle pose un geste fort, en cohérence avec les valeurs d'inclusion, de diversité, d'ouverture et d'engagement social qui animent son projet éducatif et sa culture institutionnelle.

« Au Collège LaSalle, nous croyons qu'un campus doit être un lieu d'apprentissage, mais aussi un lieu d'inclusion, de rencontre et de participation sociale. Accueillir ces jeunes adultes dans notre environnement est une façon très concrète de vivre nos valeurs et de contribuer, comme institution, à bâtir une société plus juste et plus inclusive. »

-- Claude Marchand, Directeur général du Collège LaSalle

Ce partenariat répond à un enjeu social bien réel. Pour plusieurs familles, la fin du parcours scolaire marque aussi une rupture importante des services, particulièrement pour les jeunes vivant avec une déficience intellectuelle plus lourde. Plusieurs demeurent alors sans solution adaptée, malgré leur potentiel à accomplir des tâches utiles dans un milieu structuré. La Fondation Les Petits Rois a précisément été créée pour répondre à cette réalité et soutenir les familles touchées. La documentation de la Fondation rappelle d'ailleurs que celle-ci existe depuis 25 ans et vient en aide à plus de 500 jeunes chaque année sur l'île de Montréal.

Le programme prévoit un encadrement complet, avec accompagnement et soutien continu. Les journées sans stage seront consacrées à la formation en classe spécialisée, dans une approche complémentaire entre apprentissages scolaires et expérience concrète en milieu de travail.

Le Collège LaSalle rejoint ainsi un groupe d'organisations québécoises qui ont choisi d'ouvrir leur environnement à ces jeunes, parmi lesquelles figurent notamment Loto-Québec, les Grands Ballets Canadiens, le Cirque du Soleil, L'Oréal Canada, le Parc olympique, Énergir, le Collège Jean-Eudes et Urgences-santé. Cette approche est présentée par la Fondation comme un projet porteur en matière de responsabilité sociétale, d'adhésion sociale et d'exemplarité.

« Quand des organisations comme le Collège LaSalle et LCI Éducation choisissent d'ouvrir leurs portes à nos Petits Rois, elles changent concrètement le parcours de vie de ces jeunes adultes et de leurs familles. Ce type de partenariat permet de créer des milieux plus humains, plus bienveillants et plus inclusifs. »

-- Vânia Aguiar, présidente de la Fondation Les Petits Rois

Au-delà de l'intégration de ces stagiaires au sein du campus, ce partenariat mobilise déjà les équipes du Collège LaSalle et de LCI Éducation et ouvre la porte à des collaborations porteuses, notamment avec certains programmes en éducation spécialisée et le Centre de services adaptés, dans une logique de transfert d'expertise, de sensibilisation et de développement des pratiques.

Par cette initiative, LCI Éducation et le Collège LaSalle Montréal réaffirment leur volonté d'être des acteurs engagés dans leur communauté et de contribuer, de façon tangible, à une société plus inclusive, où chacun peut trouver sa place et participer à sa manière.

À propos du Collège LaSalle

Fondé en 1959 à Montréal, le Collège LaSalle est un établissement privé subventionné d'enseignement postsecondaire. Il offre des formations collégiales et préuniversitaires, sur campus ou en ligne, en français ou en anglais. Membre de LCI Éducation, un réseau mondial de 12 institutions réparties sur cinq continents, le Collège LaSalle contribue à la formation de plus de 20 000 apprenants chaque année. Présent à Montréal et à Laval, il regroupe 7 écoles spécialisées et plus de 60 programmes en Mode ; Arts, design et communication ; Hôtellerie ; Gestion et administration ; Technologies de l'information ; Éducation et sciences humaines ; ainsi que Jeux vidéo, animation et VFX. Reconnu pour son approche humaine et novatrice, le Collège LaSalle mise sur un accompagnement individualisé, des services adaptés et des liens étroits avec l'industrie. Aujourd'hui, plus de 38 000 diplômés composent sa communauté, animée par la passion, l'audace et le désir de transformer le monde.

À propos de la Fondation Les Petits Rois

La Fondation Les Petits Rois soutient depuis 25 ans des jeunes vivant avec une déficience intellectuelle de modérée à sévère ainsi que leurs familles. Elle développe des projets concrets favorisant l'autonomie, l'intégration sociale et l'accès à des milieux adaptés.

Note aux médias:

Les journalistes qui souhaitent se rendre au campus du Collège LaSalle pour rencontrer les Petits Rois ou réaliser du contenu audiovisuel pourront le faire, sur réservation, le 28 mai en avant-midi. Cette plage a été déterminée afin d'assurer un accompagnement adéquat des jeunes et de leur permettre de vivre cette expérience dans un environnement rassurant, respectueux et adapté à leur rythme.

SOURCE Collège LaSalle

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