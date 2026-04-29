ENTREPRISE 2026 : la relève créative du Collège LaSalle passe en mode affaires

Les finissants des programmes de Commercialisation de la mode et de Gestion de commerces, profil Gestion des industries créatives du Collège LaSalle, présenteront leurs concepts d'affaires innovants dans le cadre d'un événement interactif alliant créativité, entrepreneuriat et industrie.

MONTRÉAL, le 29 avril 2026 /CNW/ - Le Collège LaSalle est fier de présenter ENTREPRISE 2026, un événement annuel qui met en lumière la créativité, l'esprit entrepreneurial et le savoir-faire des finissants des programmes de Commercialisation de la mode et de Gestion de commerces, profil Gestion des industries créatives. L'événement se tiendra le jeudi 14 mai 2026, dès 17 h, au Pavillon du Grand Quai du Port de Montréal.

Étudiant en commercialisation de la mode du Collège LaSalle en plein réseautage durant l'événement ENTREPRISE 2025 (Groupe CNW/Collège LaSalle)

Véritable vitrine du talent entrepreneurial de la relève, ENTREPRISE 2026 permettra au public, aux professionnels de l'industrie et aux partenaires du milieu de découvrir des concepts d'affaires développés par les finissants au terme de leur parcours collégial. Plus qu'un projet de fin d'études, l'événement représente une occasion concrète pour ces jeunes créateurs, stratèges et entrepreneurs de présenter leur vision, de tester leurs idées devant l'industrie et de faire un premier pas vers le développement de projets porteurs.

Dans un contexte où les industries de la mode, du commerce et de la création se transforment rapidement, ENTREPRISE 2026 met en valeur une nouvelle génération de talents capables de penser autrement, de proposer des solutions innovantes et de contribuer activement à l'avenir de l'écosystème créatif québécois.

Au cours de la soirée, cinq équipes finalistes sélectionnées par mmode, la Grappe métropolitaine de la mode, monteront sur scène afin de présenter leur concept devant le public. Chaque équipe aura bénéficié de l'accompagnement d'un expert de l'industrie, chargé de les soutenir dans le raffinement de leur proposition d'affaires.

Les experts de l'industrie associés à ENTREPRISE 2026 sont François Vachon, de Coccoli, Tammy Hattem, de Raphaël U et alldayer, Amanda Azer, d'Accent Labels, Bianca Izzo, de La Vie en Rose, ainsi que John-Michael Minon, de RW&CO. Par leur accompagnement, ces professionnels contribuent à rapprocher les finissants des réalités concrètes du marché, tout en leur offrant un regard stratégique sur la viabilité, la pertinence et le potentiel de leurs projets.

En amont de la soirée, le Collège LaSalle aura également le plaisir d'accueillir plus de 150 membres de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) à l'occasion d'un Apéro montréalais Loto-Québec. Ce moment de réseautage réunira des professionnels de divers milieux dans une ambiance conviviale et dynamique.

À l'issue des présentations, le Prix du meilleur concept d'affaires sera remis à l'équipe gagnante par Audrey Champoux, directrice adjointe des communications, relations de presse au Cabinet du premier ministre du Canada et diplômée du programme de Commercialisation de la mode du Collège LaSalle en 2017. La soirée sera également l'occasion de souligner le parcours, l'engagement et les efforts de plusieurs étudiants méritants grâce à une remise de prix.

ENTREPRISE 2026 est également rendu possible grâce à l'appui de partenaires et de commanditaires qui partagent une même volonté : soutenir l'émergence de nouveaux talents et contribuer activement au développement de la relève dans les industries de la mode, du commerce et de la création. Le Collège LaSalle tient à remercier chaleureusement son partenaire principal, Kim & Co., ainsi que Centric Brands, qui offrira un stage de rêve à un finissant, créant ainsi une passerelle concrète entre la formation et le marché du travail.

L'événement bénéficie également du précieux soutien de nombreux partenaires et commanditaires issus de l'écosystème de la mode, du commerce, de la création et des affaires : Coccoli, Groupe Dynamite Inc., Reitmans Canada Limitée, La Vie en Rose, Raphaël U, Ardene, Bonlook, Peterbilt Atlantic, Fairmont Le Reine Elizabeth, Psycho Bunny, Desjardins Caisse du Sud-Ouest de Montréal, Accent Labels, Télio, Club Tissus, Ian St-Pierre Chef sur demande, l'Association générale des étudiants du Collège LaSalle, Lambert, DK Company, Lola Denim, Jammers Apparel Group, ALDO et Vignoble Rivière du Chêne.

Les billets pour ENTREPRISE 2026 sont en vente sur Eventbrite, avec un tarif étudiant également offert. Une vidéo récapitulative de l'édition précédente est aussi disponible afin d'offrir un aperçu de l'expérience.

Site Web : ENTREPRISE

Instagram : https://www.instagram.com/entreprisemode/

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/entreprise-mode-284a5917b/

Billets: https://www.eventbrite.ca/e/entreprise-2026-tickets-1977916680034

À propos du Collège LaSalle

Fondé à Montréal en 1959, le Collège LaSalle est un établissement privé subventionné d'enseignement postsecondaire. Il offre des formations collégiales et préuniversitaires, sur campus et en ligne, en français et en anglais. Membre de LCI Éducation, le Collège LaSalle fait partie d'un réseau présent sur cinq continents. Situé au cœur du centre-ville de Montréal et à Laval, il propose plus de 60 programmes dans des domaines variés, dont la mode, les arts, le design, la gestion, les technologies et l'hôtellerie.

SOURCE Collège LaSalle

Relations de presse : Caroline Gervais, Directrice Marketing, Québec, [email protected]