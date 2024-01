NORWALK, Conn., 11 janv. 2024 /CNW/ -- LBB Specialties (LBBS), un important distributeur d'ingrédients et de produits chimiques spécialisés en Amérique du Nord, est heureux d'annoncer la nomination de Jake Jevric au poste de premier vice-président de LBBS Canada. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Jevric sera responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie d'entreprise et commerciale pour LBBS Canada.

Fort d'une vaste expérience dans l'industrie chimique, M. Jevric apporte un ensemble de compétences variées à LBB Specialties. Au cours des sept dernières années, il a occupé le poste de vice-président corporatif et de chef de la distribution du marketing général chez Lorama Group Inc., où il a supervisé des filiales et des distributeurs basés aux États-Unis et géré les ventes et les relations principales. Auparavant, M. Jevric a passé 13 ans à L.V. Lomas/IMCD Canada, où il a acquis une connaissance approfondie des produits chimiques industriels et fins dans divers rôles de vente et de gestion principale.

M. Jevric est titulaire d'un baccalauréat en génie chimique de l'Université Ryerson et d'une maîtrise en administration des affaires de la Rotman School of Management de l'Université de Toronto. Son expertise technique et son sens aigu des affaires le rendent bien équipé pour atteindre les objectifs de croissance à long terme de LBBS Canada.

« Nous sommes ravis que M. Jevric se joigne à notre équipe de direction commerciale, a déclaré Hank DeWolf, président et chef de la direction de LBB Specialties. Sa connaissance approfondie des produits chimiques spécialisés et sa vaste expérience technique et commerciale seront déterminantes pour faire progresser le marché vertical canadien et atteindre nos objectifs de croissance. »

« Je suis ravi de faire partie de l'équipe, a dit M. Jevric. La profondeur et l'ampleur de ce qui a été assemblé à LBB Specialties nous incitent à profiter de merveilleuses occasions de croissance et de développement continus. LBBS est vraiment sans précédent par rapport à ce que j'ai connu jusqu'à maintenant. Je suis enthousiaste à l'idée d'apprendre, de rire et de remporter du succès avec les équipes du Canada et des États-Unis. »

La nomination de Jake Jevric marque une étape cruciale pour LBBS Canada, alors que nous renforçons sa position de chef de file de l'industrie de la distribution d'ingrédients et de produits chimiques spécialisés. LBB Specialties se réjouit à l'idée de tirer parti de l'expertise de M. Jevric pour offrir une valeur et un service exceptionnels à ses clients.

LBB Specialties est un chef de file des ingrédients et des produits chimiques spécialisés en Amérique du Nord. Il s'agit d'un fournisseur diversifié qui sert les marchés finaux, notamment les soins, l'alimentation et la nutrition, les spécialités industrielles et les sciences de la vie. LBB Specialties génère des revenus annuels d'environ 500 millions de dollars et emploie plus de 110 membres de l'équipe commerciale. www.LBBSpecialties.com

