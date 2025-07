NORWALK, Connecticut, 16 juillet 2025 /CNW/ - LBB Specialties (LBBS), un chef de file de la distribution de produits chimiques spécialisés et d'ingrédients en Amérique du Nord, est heureux d'annoncer un nouveau partenariat de distribution exclusif au Canada avec Givaudan Active Beauty, un chef de file mondial dans le développement et la fabrication d'ingrédients actifs et spécialisés novateurs pour les applications cosmétiques.

En vertu de cette entente, LBB Specialties Canada devient le distributeur canadien exclusif du portefeuille de solutions d'ingrédients cosmétiques de haute précision de Givaudan Active Beauty.

Cette collaboration améliore la capacité de LBBS Canada à offrir une plus vaste gamme d'ingrédients spécialisés et à fournir des solutions techniques pour les applications de la peau, des cheveux, du maquillage et du corps, y compris des technologies éprouvées comme les actifs biotechnologiques, l'acide hyaluronique et le squalane.

« Ce partenariat avec Givaudan Active Beauty s'inscrit parfaitement dans notre engagement à fournir un service de qualité supérieure et des solutions novatrices à nos clients. Non seulement cela améliore notre portefeuille grâce à ses ingrédients de haute précision, mais cela renforce également notre engagement à fonctionner en tant qu'organisation véritablement centrée sur le client. Ensemble, nous tirerons parti de notre expertise et de nos ressources combinées pour répondre aux demandes changeantes du marché des soins personnels. « Nous croyons que cette alliance stratégique offrira une valeur importante à nos clients et à nos partenaires, ouvrant la voie à la réussite et à la croissance à long terme au Canada, » a déclaré Thomas Van Valkenburgh, président et chef de la direction de LBB Specialties.

« Givaudan Active Beauty est fière de s'associer à LBB Specialties, dont la portée étendue et l'expertise industrielle, soutenues par une force de vente scientifiquement qualifiée et centrée sur le client, complètent parfaitement le portefeuille d'ingrédients novateurs et de haute précision de Givaudan Active Beauty. Ensemble, nous sommes en mesure d'offrir des solutions exceptionnelles qui répondent aux besoins changeants de nos clients, en produisant des résultats significatifs et en favorisant la réussite à long terme, a déclaré Andre Henriques, » chef commercial, MSNO de Givaudan Active Beauty.

Pour en savoir plus sur les solutions d'ingrédients cosmétiques de Givaudan Active Beauty, veuillez communiquer avec LBB Specialties dès aujourd'hui.

À propos de LBB Specialties

LBB Specialties est un chef de file de la distribution d'ingrédients et de produits chimiques spécialisés en Amérique du Nord. Il s'agit d'un fournisseur diversifié au service des marchés finaux, y compris les soins, l'alimentation et la nutrition, les spécialités industrielles et les sciences de la vie. www.LBBSpecialties.com

À propos de Givaudan Active Beauty

Active Beauty de Givaudan fabrique des cosmétiques actifs avant-gardistes et des spécialités haut de gamme qui font en sorte que les gens ont l'air bien et se sentent bien. Nous apportons les cadeaux les plus précieux de la nature à l'art des soins personnels sous la forme de molécules biotechnologiques et botaniques très performantes, ravissant les consommateurs. Notre vaste portefeuille d'ingrédients primés pour la peau et les cheveux offre une variété d'avantages pour la beauté humaine, du vieillissement en santé et des produits de bronzage à l'éclat, en passant par le microbiome, les suceurs, les hydratateurs et plus encore. Forts d'une solide reconnaissance scientifique et de la sensibilisation des consommateurs, nous demeurons à la pointe de ce marché en expansion rapide pour offrir des solutions durables qui soutiennent la croissance de nos clients. Voici Givaudan. Humain par nature. Pour en savoir plus, visitez le site www.givaudan.com/activebeauty.

