MONTRÉAL, le 5 mai 2022 /CNW Telbec/ - Arrêté arbitrairement, le 19 février. 2022, sur la base d'accusations aussi aberrantes que fallacieuses, Lazhar Zouaimia est resté deux mois et demi loin de chez lui, de sa famille, de ses amis et de son travail.

Aujourd'hui, Lazhar s'est présenté à l'aéroport d'Alger et a pu embarquer sur le vol Air Algérie en direction de Montréal (5h10 de Montréal). Nous ne savons rien des circonstances qui ont permis cette issue ''miraculeuse''. Pour l'instant, Lazhar a besoin de récupérer de la fatigue du voyage et de déguster l'immense bonheur de retrouver les siens et son chez lui.

Incarcéré pendant 40 jours, puis mis en liberté provisoire par voie judiciaire, depuis le 30 mars dernier, voilà 35 jours qu'il était dans une situation de non-droit total : de jure, il était libre de circuler et de voyager (en attente de son jugement), mais de facto il était empêché illégalement de quitter le territoire algérien. Cette situation paradoxale vient de prendre fin aujourd'hui même.

Lazhar s'exprimera ultérieurement sur sa douloureuse expérience et sur la suite des événements.

SOURCE Groupe de soutien à la libération de Lazhar Zouaimia

Renseignements: Fatima Benzerara, 514-629-7045, [email protected]