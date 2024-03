BALTIMORE, le 13 mars 2024 /CNW/ -- T. Rowe Price (Canada), Inc., est heureux d'annoncer l'inclusion de Lauren Bloom dans le rapport spécial Elite Women 2024 publié par Benefits and Pensions Monitor, qui met en vedette des contributeurs éminents de l'industrie des avantages sociaux et des régimes de retraite. Mme Bloom est cheffe de la distribution au Canada pour la division Amériques de l'entreprise et vice-présidente de T. Rowe Price Group, Inc., et de T. Rowe Price (Canada) Inc.

Chris Sweeney, rédacteur en chef des rapports spéciaux chez Benefits and Pensions Monitor, a fait part de son point de vue sur le processus de sélection, déclarant : « La qualité des candidats était tellement élevée que les lauréats font partie des rares personnes à s'être distinguées. Lauren Bloom devrait être fière de cette reconnaissance, qui est le résultat de son professionnalisme, de sa passion et de son impact sur le secteur canadien des avantages sociaux et des régimes de retraite. »

Depuis son entrée en fonction en tant que cheffe pour le Canada en 2022, Mme Bloom s'est efforcée de tirer parti de la plateforme d'investissement mondiale de T. Rowe Price afin de mieux servir les consultants, les intermédiaires financiers et les clients institutionnels partout au Canada. Auparavant, elle a été cheffe pour les cotisations intermédiaires et déterminées au Canada. Avant de rejoindre T. Rowe Price, Mme Bloom a occupé pendant 10 ans divers postes chez CI Institutional Asset Management. Mme Bloom a obtenu un baccalauréat en gestion et en études organisationnelles avec une spécialisation dans les domaines de la finance et de la comptabilité de l'Université de Western Ontario. Elle a également obtenu le titre d'analyste financière agréée (Chartered Financial Analyst®).

« Cette reconnaissance souligne le dévouement de Lauren envers l'excellence et son engagement continu à produire des résultats exceptionnels pour les clients », a déclaré Chris Newman, chef pour les Amériques chez T. Rowe Price. Nous sommes reconnaissants envers l'unité de renseignements de Benefits and Pensions Monitor et nous les félicitons d'avoir honoré les contributions professionnelles de Lauren au secteur canadien de la finance. »

Pour célébrer la Journée internationale de la femme, le rapport spécial Elite Women 2024 de Benefits and Pensions Monitor sera disponible en mars. Des renseignements supplémentaires sont disponibles ici .

À PROPOS DU RAPPORT SPÉCIAL ELITE WOMEN 2024 DE BENEFITS AND PENSIONS MONITOR (BPM) :

En octobre 2023, BPM a invité des professionnels de tout le pays à proposer la candidature de leurs dirigeantes les plus exceptionnelles pour le lancement de la liste Elite Women. Les candidates devaient occuper un poste se rapportant d'une façon ou d'une autre à l'industrie des services financiers, et avoir démontré une passion claire pour le secteur des avantages sociaux et des régimes de retraite.

Les personnes proposant les nominations étaient invitées à fournir des détails sur les réalisations et les initiatives de leur candidat au cours des 12 derniers mois, y compris des exemples précis de leurs réalisations professionnelles et de leurs contributions à l'ensemble de l'industrie.

L'équipe de BPM a examiné toutes les candidatures, évaluant comment chaque personne avait apporté une contribution significative à l'industrie, afin de réduire la liste à 45 femmes d'élite.

À PROPOS DE T. ROWE PRICE

Fondée en 1937, T. Rowe Price (NASDAQ - GS : TROW) aide les particuliers et les institutions du monde entier à atteindre leurs objectifs de placement à long terme. En tant que grande société mondiale de gestion d'actifs reconnue pour son excellence en matière de placement, son leadership en matière de retraite et sa recherche exclusive indépendante, T. Rowe Price repose sur une culture d'intégrité qui fait passer les intérêts des clients au premier plan. Les clients comptent sur cette société primée pour son expertise en matière de retraite et sa gestion active des fonds propres, des titres à revenu fixe, des placements non traditionnels et ses capacités en matière de placements multiactifs. T. Rowe Price possède 1,51 billion de dollars d'actifs sous gestion au 29 février 2024 et sert des millions de clients dans le monde entier. Vous trouverez des nouvelles et d'autres mises à jour sur Facebook , Instagram , LinkedIn , X , YouTube et troweprice.com/salle de presse .

INFORMATION IMPORTANTE

Ce document a été préparé pour être utilisé aux États-Unis à l'intention des promoteurs de régime, des consultants et des conseillers établis aux États-Unis, et il reflète le contexte actuel relatif à la retraite aux États-Unis. Il est également disponible pour les promoteurs de régime, les consultants et les conseillers établis au Canada à titre de référence. Il existe de nombreuses différences entre les offres et les structures des régimes de retraite des deux nations. Par conséquent, ce document est offert aux investisseurs accrédités au Canada à des fins éducatives seulement et ne constitue pas une sollicitation ou une offre de produits ou de services.

Canada - Ce document est publié et approuvé par T. Rowe Price International Ltd, 60, rue Queen Victoria, Londres, EC4N 4TZ, qui est autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni. Réservé aux clients professionnels.

