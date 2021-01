Barilla et la Banque Royale du Canada (RBC) sont honorées pour leur engagement envers des solutions novatrices visant à créer des milieux de travail inclusifs pour les femmes

NEW YORK, le 26 janv. 2021 /CNW/ - Barilla et la Banque Royale du Canada (RBC) recevront le premier Prix Catalyst 2021 les 17 et 18 mars 2021 pour des initiatives qui ont accéléré les progrès pour les femmes et accru l'inclusion au sein de leur organisation.

Le thème de l'événement virtuel des prix Catalyst est « Progress Won't Pause - Equity Can't Wait ». Il souligne les efforts soutenus et inébranlables des organisations qui se consacrent à la diversité, à l'équité et à l'inclusion lors de cette réunion marquante mondiale de dirigeants d'entreprise.

Plus de 5 000 personnes sont attendues à l'événement virtuel, y compris le conseil d'administration de Catalyst et les chefs de la direction Champions du changement de Catalyst. Des dirigeants de grandes sociétés internationales, de sociétés professionnelles, de gouvernements, d'ONG et d'établissements d'enseignement se réuniront à l'occasion de la remise des prix Catalyst de 2021 qui sera présidée par Julie Sweet, PDG d'Accenture.

Voici les initiatives organisationnelles qui recevront un prix Catalyst cette année :

Barilla : An Italian Family-Owned Company's Journey to Global Inclusion - Barilla est honorée pour son revirement en tant que modèle d'inclusion pour ses employés LGBTQ+ et tous les groupes sous-représentés travaillant pour l'entreprise familiale.

De 2013 à 2020, la représentation des femmes dans les postes relevant directement du chef de la direction de Barilla est passée de 8 % à 28 %. De 2014 à 2020, la représentation des femmes dans les postes relevant directement de l'équipe de direction mondiale a augmenté de 23 % à 36 %; les subordonnés directs aux hauts dirigeants, de 40 % à 47 %; et toutes les femmes occupant des postes de direction à l'échelle mondiale, de 33 % à 38 %.

Barilla a atteint l'égalité salariale hommes-femmes en 2020 à l'échelle mondiale pour tous ses employés. Elle a également été l'une des premières entreprises en Italie à franchir de nombreux jalons en matière d'inclusion, notamment en officialisant des pratiques de travail souples partout dans le monde et en devenant la première entreprise italienne à appuyer les Normes mondiales de conduite à l'intention des entreprises des Nations Unies pour la lutte contre la discrimination à l'égard des lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres et intersexués dans le milieu de travail.

RBC : Appuyez ouvertement l'inclusion - L'initiative de changement de culture mondiale de RBC, Appuyez ouvertement l'inclusion, a commencé par une mise à jour de la stratégie quinquennale RBC de diversité et d'inclusion, qui décrit les priorités stratégiques globales de la RBC en matière de diversité et d'inclusion, motivée par le centre d'expertise sur la diversité et l'inclusion de RBC et appuyée par les hauts dirigeants du Conseil de direction sur la diversité de la Banque, présidé par le président et chef de la direction de RBC, Dave McKay.

La représentation des femmes au sein du conseil d'administration de la RBC est passée de 31 % en 2015 à 38 % en 2019 -- et à la fin de l'exercice 2020 de la RBC, elle était de 47 %. De 2015 à 2019, la représentation des femmes dirigeantes au Canada est passée de 38 % à 46 %. En outre, ses programmes de développement du leadership, comme Les femmes et le leadership et Ascension, aident à faire progresser la carrière de femmes et de personnes de couleur à fort potentiel.

Les 41 groupes-ressources d'employés de la RBC, qui comptent plus de 27 000 membres à l'échelle mondiale, fournissent des conseils quant à la stratégie en matière de diversité et d'inclusion de la RBC et jouent un rôle majeur dans les efforts communautaires d'inclusion en milieu de travail. La série de vidéos Appuyez ouvertement l'inclusion encourage tous les membres du milieu des affaires à dénoncer la discrimination et à permettre aux personnes des groupes sous-représentés en milieu de travail de faire entendre leur voix et de faire connaître leurs expériences.

« Nous félicitons Barilla et RBC pour ces initiatives qui ont favorisé de façon proactive des cultures inclusives pour les femmes et tous les membres de leur organisation, a déclaré Lorraine Hariton, présidente-directrice générale, Catalyst. Leur engagement particulier visant à accroître la représentation des femmes au sein des postes de direction et à prendre la responsabilité pour développer des talents et leur fournir les capacités nécessaires pour relever les défis démontre que les progrès ne s'arrêteront pas. »

Les prix Catalyst de 2021, la principale activité de financement de Catalyst, proposeront des programmes tout au long du mois de mars, notamment des conférences, diverses séances et activités, un réseautage étendu, un salon des partenaires et des exposants et une bibliothèque de ressources variées.

L'événement virtuel comprendra des séances de travail et un « Salon du progrès » mettant en lumière les domaines d'intérêt de Catalyst :

Partenariats hommes-femmes

L'avancement des femmes

Responsable de l'équité et de l'inclusion

L'avenir du travail

Target Corporation est le commanditaire de l'événement virtuel.

Apprenez-en davantage sur l'inscription à l'événement virtuel des prix Catalyst 2021. Pour toute question spécifique, veuillez communiquer avec [email protected].

À propos de Catalyst

Catalyst est une organisation mondiale à but non lucratif qui travaille avec certains des chefs de la direction les plus reconnus et des entreprises de premier plan afin de créer des milieux de travail où les femmes peuvent rayonner. Fondé en 1962, Catalyst suscite le changement au moyen d'une recherche pionnière, d'outils pratiques et de solutions éprouvées qui accélèrent l'avancement des femmes vers le leadership -- parce que le progrès des femmes est un progrès pour toutes et tous.

