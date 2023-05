MISSISSAUGA, ON, le 18 mai 2023 /CNW/ - L'Association nationale des entreprises en recrutement et placement de personnel (ACSESS) est heureuse d'annoncer les lauréats des prix d'excellence en dotation de 2023 de l'industrie.

À titre d'association nationale représentant l'industrie de la dotation au Canada, l'ACSESS rend hommage chaque année aux contributions exceptionnelles des membres et des entreprises membres, de la collectivité et de l'industrie de la dotation en personnel dans son ensemble.

La cérémonie de remise de prix 2023 d'ACSESS a eu lieu lors de la conférence nationale de l'association tenue à Calgary, en Alberta, du 10 au 12 mai 2023. Les entreprises et membres suivants ont été reconnus pour leurs réalisations exceptionnelles dans plusieurs domaines, notamment la santé et la sécurité, le leadership, le bénévolat et les services communautaires.

Voici les lauréats :

Prix d'excellence

Kevin Gill, Staffmax Staffing & Recruiting

Prix pour services communautaires

Randstad Canada

Recruteur de l'année

Prairies/Ouest du Canada - Tammy Boyko, Aplin

Ontario - Janet DiNatala, Synergie Hunt

Québec - Karine Gagnon, DMC Recruitment

Prix de perfectionnement professionnel

Jill Kantor- Aplin

Prix Genesis

Prairies/Ouest du Canada - Tara Hearn, Mercer Bradley

Ontario - Natalia Rojas, Synergie Hunt

Prix d'excellence de la santé et sécurité au travail

Randstad Canada

Prix de reconnaissance

Sheila Musgrove, TAG Recruitment Group Inc.

SOURCE ACSESS - Association nationale des entreprises en recrutement et placement de personnel

Renseignements: Mary McIninch, B.A, LL.B (Membre du Barreau du Québec), Directrice Générale, Association Nationale des Entreprises en Recrutement et Placement de Personnel, 905-826-6869 - numéro sans frais : 888-232-4962, [email protected]