Lauréats 2019 des Prix de l'excellence en sécurité ferroviaire au Canada

OTTAWA, le 16 sept. 2019 /CNW/ - L'Association des chemins de fer du Canada (ACFC) a annoncé aujourd'hui les lauréats des Prix d'excellence en sécurité de 2019, qui soulignent les initiatives remarquables prises par les membres de l'ACFC pour améliorer la sécurité des chemins de fer.

« Les chemins de fer du Canada sont parmi les plus sécuritaires en Amérique du Nord, et ces prix témoignent d'un engagement continu pour assurer la sécurité des employés et de tous les Canadiens », affirme Marc Brazeau, président-directeur général de l'ACFC.

L'ACFC remet chaque année les Prix d'excellence en sécurité à des membres ayant soumis leur candidature.

Lauréats des Prix d'excellence en sécurité

Le CN pour ses portails d'inspection automatisée, qui visent à moderniser le processus d'inspection des wagons grâce à une combinaison d'appareils d'imagerie à haute résolution et d'intelligence artificielle. Ce système, qui tire parti des dernières applications de la visionique, est jumelé aux habituelles inspections manuelles pour aider les mécaniciens experts du CN à effectuer plus efficacement la maintenance du parc ferroviaire et, par conséquent, à augmenter la sûreté et la fiabilité du chemin de fer. (Catégorie : Classe 1 - Transport de marchandises)

« Le CN est heureux de recevoir le Prix d'excellence en sécurité de l'ACFC pour ses portails d'inspection automatisée, dont l'objectif est de moderniser le processus d'inspection des wagons et d'améliorer la sécurité ferroviaire. » Jim Sokol, Vice-président Mécanique, CN

Metrolinx pour sa Charte de la sécurité, qui comprend trois promesses simples faites par chaque employé dans le but d'améliorer la culture de sécurité. Ces promesses sont tenues à toute heure de la journée, chaque jour, sans exception, que l'employé travaille ou non. (Catégorie : Voyageurs - Transport intervilles, touristique et de banlieue)

« C'est un immense plaisir pour Metrolinx de remporter un prix de sécurité de l'ACFC pour sa Charte de sécurité. Nous nous engageons à assurer la sécurité de tous, et nos employés travaillent fort pour atteindre cet objectif très important année après année. Notre Charte de sécurité présente trois promesses simples qui nous aident à bâtir une culture de sécurité plus solide, à l'intérieur et à l'extérieur de l'organisation. » George Bell, vice-président, Sécurité

Genesee & Wyoming Canada Inc. pour ses démarches visant à accroître la vigilance et à réduire les risques de blessures causées par le matériel roulant en mouvement. La circulaire no GWCI-52 définit ce qu'est un poste sécuritaire et apporte des améliorations aux procédures opérationnelles pour la pousse du matériel roulant conformément à la règle 115 du Règlement d'exploitation ferroviaire du Canada. (Catégorie : Non-classe 1 - Transport de marchandises)

« Genesee & Wyoming Canada est fière de remporter le Prix d'excellence en sécurité de l'ACFC pour une deuxième année consécutive. Notre candidature repose cette année sur des mesures que nous avons prises pour assurer la sécurité de notre personnel, en augmentant sa vigilance et en réduisant les risques de blessures dues aux mouvements du matériel roulant. » Louis Gravel, Président, Genesee & Wyoming Canada Inc.

À propos de l'Association des chemins de fer du Canada

L'Association des chemins de fer du Canada (ACFC) représente plus de 60 chemins de fer marchandises et voyageurs, qui transportent plus de 84 millions de voyageurs et plus de 310 milliards de dollars en marchandises chaque année au Canada. L'ACFC fait valoir les intérêts de ses membres et membres associés afin que le secteur ferroviaire demeure concurrentiel au palier mondial, durable et, surtout, sûr. Apprenez-en plus au www.railcan.ca/fr.

